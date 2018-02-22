تبریز قطب سوم خودروسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خدابخش در حاشیه بازدید از دو واحد خودروسازی، با اشاره به اینکه در این صنعت، سازندگان خوبی در استان داریم، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل انجمن مشترک (کنسرسیوم) خودروسازی در استان موافقت کرده و در صورت تحقق این امر، تحول بزرگی در ارتقای صنایع مرتبط و ایجاد اشتغال برای جوانان ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: واحدهای خودروساز استان در کنار افزایش ظرفیت تولید، باید تنوع تولیدات خود را هم افزایش دهند تا بتوانیم حمایت‌های لازم را از این صنعت جذب کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بخش حمل و نقل از محورهای توسعه استان است، گفت: برای استفاده از تمام ظرفیت‌های این بخش، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان به‌ویژه خودروهای تجاری ضروری است و دولت نیز در این زمینه تسهیلات خوبی ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت آذهایتکس به‌عنوان یکی از شرکت‌های مورد تائید در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی انتخاب شده است، افزود: برای پاسخ‌گویی به نیاز استان، این شرکت باید هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و ما نیز وظیفه داریم که مشکلات اداری آن را حل و فصل کنیم.