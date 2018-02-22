برتری بالانشینان جدول در هفته دوازدهم/ فولاد یک پله سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم از سی امین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان ایران امروز پنجشنبه سوم اسفندماه با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد. در این هفته تیم نفت و گاز گچساران صدرنشین لیگ میهمان تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود. نفتی ها توانستند با برد در این دیدار خارج از خانه صدرنشینی را برای خود حفظ کنند. فولاد هم با این شکست به رده چهارم جدول رفت.

اما تیم شهرداری کازرون که تا هفته های پیش در صدر جدول قرار داشت با وجود برد در برابر تیم صنعت مس کرمان نتوانست به صدر جدول برسد و با یک اختلاف امتیاز در رده دوم جای گرفت.

تیم سنگ آهن بافق یزد میزبان پتروشیمی مارون قعر نشین لیگ بود و توانست به یک برد خانگی دست یافته و به رده سوم جدول ارتقاء رتبه یابد. تیم نیروی زمینی ارتش هم برابر تیم هپکو اراک شکست خورد.

نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال به این ترتیب است:

فولاد مبارکه سپاهان ۲۸ - نفت و گاز گچساران ۲۹

نیروی زمینی ارتش ۱۸ - هپکو اراک ۲۱

شهرداری کازرون ۲۶ - صنعت مس کرمان ۲۴

سنگ آهن بافق ۳۰ - پتروشیمی مارون ۲۲

رده بندی کامل لیگ تا پایان هفته دوازدهم به این شرح است :

1- نفت گاز گچساران با ۲۲ امتیاز

2- شهرداری کازرون با ۲۱ امتیاز

3- سنگ آهن بافق با ۱۶ امتیاز

4- فولاد مبارکه سپاهان با ۱۶ امتیاز

5- هپکو اراک با ۸ امتیاز

6- نیروی زمینی ارتش با ۶ امتیاز

7- صنعت مس کرمان با ۵ امتیاز

8- پتروشیمی مارون با ۲ امتیاز