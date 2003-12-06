بيش از 4 ميليون نفر تحت پوشش خدمات بيمه و درمان كميته امداد قراردارند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين گردهمايي سيدرضا نيري سرپرست كميته امداد امام خميني با تاكيد بر ضرورت خدمت هرچه شايسته‌تر در سال نهضت خدمت‌رساني به مردم گفت : نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و دستاوردهاي آن رايگان بدست نيامده بايد با خدمت بيشتر به مردم از اين دستاوردها حفاظت و صيانت كنيم و بخاطر داشته باشيم كه فاصله گرفتن از مردم نشانه دلبستگي به دنيا و عقب ماندن در راه پاسداري از انقلاب و ارزشهاي اصيل اسلامي است.

در ادامه اين گردهمايي معاونت بهداشت و درمان كميته امداد امام خميني (ره) در سخناني با اشاره به ضرورت ارائه خدمت مطلوب به خانواده‌هاي تحت حمايت گفت: يكي از افتخارات امداد اجراي طرح پزشك خانواده براي مددجويان است كه با بهره‌ گيري كامل از سيستم رايانه‌ اي و با هدف تامين امكانات بيمه خدمات درماني اقشار نيازمند، صيانت از سلامت و حقوق بيمه شده، فراهم آوردن زمينه هدايت و راهنمايي بيمه شد گان توسط پزشك خانواده به عنوان مشاور تخصصي، اعمال نظارت مستمر بر بهداشت خانواده‌هاي تحت حمايت و اجراي اصل پيشگيري قبل از درمان و ترويج فرهنگ استفاده بهينه از خدمات درماني و دارويي در كشور از نيمه دوم سال 1376 در اين نهاد به اجرا درآمده است.

محمد تقي تصديق مقدم تصريح كرد: هم‌اكنون بيش از 4 ميليون و 500 هزار نفر تحت حمايت خدمات درماني و بهداشتي اين نهاد قرار دارند كه به منظور اجراي دقيق طرح پزشك خانواده براي آنان 14 هزار پزشك و مركز درماني طرف قرارداد كميته امداد امام خميني هستند.

وي ضمن تاكيد بر كسري اعتبارات مصوب گفت: در سال 1381 معادل 540 ميليارد ريال در امور بيمه درمان مدد جويان هزينه شده كه نسبت به رقم مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

مقدم خاطرنشان كرد: اعتبارات درمان و امور بيمه مددجويان در سال جاري 591 ميليارد ريال است كه در سرفصلهاي مشخص شده هزينه خواهد شد.

گفتني است در گردهمايي روساي ادارات بهداشت درمان و امور بيمه كميته امداد امام خميني مسايل اجرايي و راهكارهاي بهبود ارائه خدمات درماني به مددجويان مورد بررسي قرار گرفت.

