هیچ دستگاهی به تنهایی قدرت مدیریت زلزله تهران را ندارد

محمود محمدی نسب، در حاشیه مانور بزرگ خدمات بهداشتی ،درمانی اضطراری ۶ استان کشور در ۴ روستای ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این مانور اظهار داشت: این مانور عملیاتی با هدف آمادگی کادر امدادی و درمانی و افزایش مهارت های و نیز تعاملات بین دستگاهی برگزار می شود، در همین مانور از هلال احمر جمهوری اسلامی، آتش نشانی، اورژانس، مسئولین شهرستان و واحدهای دیگر حضور داشتند، که سبب افزایش تجارب در مدیریت بحران خواهد شد.

وی افزود: این مانورها در سال آینده افزایش یافته و در تمام استان ها چنین مانورهایی خواهیم داشت.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور در خصوص آمادگی این جمعیت در خصوص زلزله احتمالی تهران گفت: با توجه به وسعت و جمعیت تهران، در صورت وقوع زلزله در این شهر، مهم ترین نقش را خود مردم خواهند داشت، اگر زلزله در تهران رخ دهد، وسعت آن به حدی است، که هیچ کدام از دستگاه ها به تنهایی نمی توانند آن را مدیریت کنند.

وی با بیان این که شهرداری تهران متولی سامان دهی و مدیریت بحران این شهر است، گفت: شهرداری تهران نیز به تنهایی نمی تواند در صورت وقوع زلزله، این بحران را مدیریت کند و شاه کلید مدیریت بحران در تهران آماده شدن مردم برای این اتفاق است و ما در این خصوص در پایگاه های اینترنتی و نیز رسانه ملی در حال آموزش مردم هستیم، تا مردم برای وقوع زلزله آماده تر باشند.

محمدی نسب از اجرای طرح «دادرس» در مدارس برای برقراری ارتباط با جوانان و نوجوانان خبر داد و افزود: در این طرح مربیان ما از جمعیت به تک تک مدارس مراجعه کرده و آموزش هایی در خصوص زلزله ارائه می دهند، کانون های دانشجویی هلال احمر نیز در سراسر کشور فعال است و عضوگیری از دانشجویان کشور انجام می شود.