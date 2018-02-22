کشته شدن ۷۱ فرد مسلح در صحرای سینا از ابتدای سال ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «تامر الرفاعی» سخنگوی نیروهای مسلح مصر اعلام کرد که ۷۱ فرد مسلح از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون، در عملیات نیروهای مصری در صحرای سینا کشته شده اند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: در جریان عملیات ارتش مصر در سینا در سال ۲۰۱۸ همچنین هفت نفر از نیروهای امنیتی کشته شده اند.

این مقام نظامی مصری افزود: در عملیات نیروهای مصری همچنین ۱۸۵۲ فرد مسلح و تحت تعقیب هم بازداشت شدند. برخی از این افراد پس از مشخص شدن بی گناهی‌شان، آزاد شدند.

الرفاعی ادامه داد: در عملیات ارتش مصر همچنین ۱۱۲ خودرو و ۲۶۹ موتور متعلق به تروریست های تکفیری هدف قرار گرفته و منهدم شد. در طول عملیات ارتش مصر مقادیر زیادی از تسلیحات افراد مسلح نیز کشف و ضبط شد.