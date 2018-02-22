پیکر مطهر فرمانده شهید مدافع حرم در آران و بیدگل تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر این شهید والا مقام عصر پنجشنبه، پس از تشییع بر روی دستان هزاران نفر از مردم شهید پرور آران و بیدگل در محل گلزار شهدای آستان مقدس هفت امام زاده (ع) در کنار دو برادر شهیدش(محمود و ماشا الله) آرام گرفت.

سردار مصطفی زاهدی بیدگلی که در جنگ تحمیلی ایران و عراق افتخار جانبازی داشت در عملیاتی که جهت پاکسازی حرم حضرت زینب (س) از باقی مانده گروهک های تکفیری انجام شده بود بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت رسید.

مصطفی زاهدی متولد خرداد ۱۳۴۷ در یک خانواده پرجمعیت ۱۴ نفره به عنوان فرزند آخر بدنیا آمد. دو برادر مصطفی به نام های محمود و ماشاالله در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند و سه برادر دیگر او نیز جانباز جنگ هستند.

مصطفی زاهدی برای رفتن به جبهه با وجود سن پایین با دستکاری کردن شناسنامه برای اولین بار به همراه ۳۵ نفر به منطقه ی کردستان اعزام شد

در منطقه کردستان در عملیات والفجر ۴ و بعد از آن در عملیات خیبر حضور یافت که در این عملیات از ناحیه پا مجروح شد و مجددا در عملیات بدر حضور پیدا کرده است.

وی با وجود مجروحیت در عملیات کربلای ۴ حضور داشته و دوباره از ناحیه چشم مجروح شد و یکی از چشمانش به طور کامل بینایی خود را در این عملیات از دست داد.

وی پس از حضور در عملیات کربلای ۵ دوباره مجروح و این بار از ناحیه دست و پا مجروح شد.

سردار شهید مصطفی زاهدی بعد از پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه، دو سال در سیستان و بلوچستان حضور یافت و بعد از آن راهی عراق شده و در سال ۱۳۶۹ نیز، مدتی در لبنان و سوریه فعالیت داشته است.

وی که از جانبازان ۵۵ درصد جنگ تحمیلی بود پس از چندین بار حضور در جمع مدافعین حرم و مجروحیت از ناحیه دست صبح روز ۲۹ بهمن ماه در دفاع از حرم حضرت زینب و پاکسازی منطقه از شر داعش و تکفیری ها مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید.

آران و بیدگل با تقدیم ۸۳۴ شهید در دوران دفاع مقدس رتبه نخست ایثارگری کشور را به نسبت جمعیت دارد.