خواهان توسعه ورزش در شهرهای آبادان و خرمشهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان عصر امروز در نخستین جلسه ورزش منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) در سرسرای اجتماعات این سازمان افزود: قصدمان این است که واقع‌بینانه وارد بحثی شویم که به عمران و آبادانی شهرهای آبادان و خرمشهر منتج شود.

وی تصریح کرد: یکی از شروط تأسیس مناطق آزاد، انجام زیرساخت‌ها است و اگر چنین نشود مجوزشان ساقط می‌شود ضمن آنکه پرداخت به مباحث اجتماعی نیز از دیگر سرفصل‌های قابل انجام توسط مناطق آزاد است.

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از مسائلی که در حوزه توسعه میدانی در بحث تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور موردتوجه است، موضوع احداث و تأسیس در مناطق آزاد در استان‌های مشابه خوزستان، هرمزگان و غیره (هفت منطقه آزاد به همراه مناطق ویژه) است.

محمدیان افزود: ما در کنار شما هستیم و مسئولان منطقه نیز باید نگاهشان چنین باشد چراکه ما خواهان و دنبال توسعه‌ایم.

وی اظهار کرد: من خرمشهر را مثل کف دستم می‌شناسم چون از خانواده خرمشهرم و طعم جنگ را چشیده‌ام، افسردگی زنان را می‌دانم. بایستی در برنامه‌ریزی هم زنان و هم مردان را ببینیم و دوشادوش هم در جهت آبادانی گام برداریم.

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان ورزش گفت: جدای از سلامت نیست چون باید تا سال ۲۰۲۵ در سازمان‌های بین‌المللی جهانی اعلام کنیم که ما ۱۰ درصد کاهش فقر حرکتی داریم.

محمدیان افزود: درد افسردگی آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها را می‌دانم و در درمان آن پیش‌قدم هستیم.

وی اظهار کرد: در مدارس باید شادمانی آورده شود، آمده‌ایم تا در کنار شما باشیم. شهرهای آبادان و خرمشهر برای تمام ایران مهم هستند به همین دلیل در برنامه‌هایمان مباحث این دو شهر را داریم.

وی تصریح کرد: تبصره ۴۰ ماده ۷، به سازمان منطقه آزاد این اجازه را می‌دهد تا به دلیل شرایط ساختاری، بخش خصوصی بتواند برای مشارکت در امر ورزش از معافیت مربوط به این منطقه برخوردار شود.

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: طبق دستور وزیر ورزش، ستادی را در وزارت خانه تحت عنوان فجر چهلم راه‌اندازی کردیم که باید در آن جا برای موضوع رسیدگی به وضعیت استادیوم‌های شهرهای آبادان و خرمشهر پیگیری‌های لازم را انجام دهم.

محمدیان با بیان اینکه تیم سلطانی فر میراث ناتمام ماندن استادیوم‌ها و سالن‌های ورزشی را به دوش می‌کشد، افزود: طبق مصوبه نمایندگان مجلس تا زمانی که سازه‌های نیمه‌تمام کامل نشود، امکان تخصیص منابع مالی برای احداث‌های جدید را نداریم، مگر آنکه در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که با مناطق آزاد منعقد می‌کنیم اعتباراتی را پیش‌بینی کنیم.

وی اظهار کرد: از نقدینگی ۲۷ درصدی ارزش‌افزوده‌ای که برای استان خوزستان در نظر گرفته شده، تاکنون ۶۰ درصد آن پرداخت و مابقی نیز با پیگیری استاندار و کمک وزیر بررسی و پرداخت می‌شود، به طور حتم شرایط برای آبادان و خرمشهر با شتاب بیشتری دنبال می‌شود تا اتفاقات خوبی در این مناطق بیفتد.