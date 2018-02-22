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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۵۵

در دمشق؛

بشار اسد با فرستاده ویژه پوتین دیدار کرد

بشار اسد با فرستاده ویژه پوتین دیدار کرد

«بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه با «الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه با «الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص تحولات سیاسی و میدانی سوریه گفتگو کرده و تأکید کردند که مبارزه با تروریسم باید ادامه یابد.

اسد و لاورنتیف همچنین بر لزوم تلاش برای یافتن راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه طبق توافقات حاصل شده در نشست سوچی تأکید کردند. 

لاورنتیف تأکید کرد: تشدید جنایت های گروه های تروریستی علیه غیرنظامیان سوری به ویژه در حومه دمشق و همچنین حمایت های کشورهای غربی ـ عربی از این گروهها، بار دیگر پرده از نفاق سران غربی ـ عربی برداشت و دروغ آنها مبنی بر تلاش برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه را آشکار ساخت.

کد مطلب 4234524

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