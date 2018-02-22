لزوم اختصاص ۱۵۰میلیاردتومان اعتبار برای تکمیل کمربندی غرب اندیمشک

محمدرضا کدخدایی عصر امروز در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان اندیمشک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقاطع غیر هم‌سطح میدان بسیج در دو بخش برای کنترل ترافیک شهرستان اندیمشک طراحی شده که فاز اول تقاطع با احداث زیرگذر در میدان بسیج، بخشی از گره ترافیکی موجود در شهرستان اندیمشک رفع می‌شود و فاز دوم نیز طراحی و در حال اجرا است.

وی افزود: با توجه به نیاز شهروندان شهرستان اندیمشک و نیز برطرف کردن گره ترافیکی، فاز دوم تقاطع با احداث یک پل روگذر در دستور کار قرار گرفته و امروز شاهد پیشرفت خوبی در پروژه هستیم که با توجه به نیاز شهرستان و لزوم تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه، نصب عرشه میانی تقاطع پس از تعطیلات نوروزی در دستور کار قرار می‌گیرد.

سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه‌های کشور گفت: کار احداث دو رمپ کناری در پل میدان بسیج در حال اجرا و تکمیل است که امیدوار هستیم با توجه به نیاز شهرستان اندیمشک پروژه در خرداد سال آینده تکمیل و بهره‌برداری شود.

وی با تأکید بر اتمام پروژه در خردادماه سال آینده افزود: تکمیل و بهره‌برداری پروژه تقاطع و میدان بسیج یک گام مهم در جهت رفع ترافیک در تقاطع اندیمشک به دزفول و اهواز به شمار می‌رود و ترافیک در محدوده شهرستان اندیمشک را نیز تا حد بسیاری کاهش می‌دهد.

کدخدایی در ادامه با ابراز رضایت از پیشرفت عمرانی پروژه کمربندی غرب اندیمشک عنوان کرد: با توجه به منابع اختصاص داده شده به کمربندی غرب اندیمشک پیشرفت پروژه رضایت‌بخش بوده و چشم‌انداز روشنی در این پروژه متصور هستیم.

سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه‌های کشور با اشاره به مطالبه ۲۰ میلیارد تومانی پیمانکار پروژه تصریح کرد: بر اساس برآورد انجام‌شده، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار مالی برای تکمیل و بهره‌برداری کمربندی غرب اندیمشک موردنیاز است که تحقق این میزان اعتبار نیازمند همراهی نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و استاندار خوزستان است.

وی در ادامه با تأکید بر نیاز ۱۵۰ میلیارد تومانی اعتبار برای تکمیل و بهره‌برداری کمربندی غرب اندیمشک گفت: با توجه به منابع محدود در زمینه تخصیص منابع موردنیاز تلاش برای تخصیص اعتبار از سایر منابع، آغاز و در صورت تخصیص منابع مالی موردنیاز امکان اجرای عملیات در محور و تقاطع وجود داشته و زمان اتمام پروژه کاهش خواهد یافت.