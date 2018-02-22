خرمشهر میزبانی مسابقات آغاز فصل دوومیدانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی عصر امروز در حاشیه نخستین جلسه شورای ورزش منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران گفت: خرمشهر میزبان دائمی مسابقات آغاز فصل کشور شد.

وی اظهار کرد: با توجه به پیست تارتانی که در ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر وجود دارد؛ میزبانی مسابقات آغاز فصل دوومیدانی کشور به خرمشهر داده شد.

کیهانی افزود: در هیچ استانی همانند استان خوزستان که دارای ۶ پیست تارتان است ظرفیت رشته دوومیدانی وجود ندارد و باید از این فرصت بهترین استفاده را برد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران گفت: استان خوزستان به زیرساختی در رشته دوومیدانی رتبه نخست کشور را دارد و به این واسطه در هیئت‌مدیره فدراسیون دارای سه کرسی است.

کیهانی تصریح کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا که ماه گذشته تهران میزبان بود سه دونده خرمشهری عضو تیم ملی ایران بودند که این نشان از وجود استعداد و پتانسیل در این شهر است.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد اروند می‌تواند در بحث تجهیزات کمک شایانی به رشته دوومیدانی شهرهای آبادان و خرمشهر کند هر چند که این سازمان تاکنون کمک‌های خود را داشته است.

رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران با اشاره به تأمین اعتبار این فدراسیون برای هیئت‌های استانی اظهار کرد: با توجه به اینکه فدراسیون دوومیدانی با مشکل تأمین اعتبار مواجه است، هیئت‌های استانی و شهرستانی باید از ظرفیت‌های درون استانی برای اداره خود استفاده کنند.

کیهانی گفت: تیم ملی ایران در مسابقات آسیایی جاکارتا با شرایطی که دارد از مدعیان قهرمانی به شمار می‌رود هر چند که شرایط بسیار سختی پیش رو دارد.

وی افزود: با برگزاری اردوهای تدارکاتی و حضور در تورنمنت‌های مختلف شرایط تیم ملی ایران بسیار مناسب است و شانس کسب مدال‌های طلا در مسابقات آسیایی را داریم.