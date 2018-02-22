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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۱۶

رئیس فدراسیون دوومیدانی:

خرمشهر میزبانی مسابقات آغاز فصل دوومیدانی کشور شد

خرمشهر میزبانی مسابقات آغاز فصل دوومیدانی کشور شد

آبادان - رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران گفت: با توجه به پیست تارتان ورزشگاه اروندان خرمشهر، میزبانی مسابقات آغاز فصل دوومیدانی کشور به خرمشهر داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی عصر امروز در حاشیه نخستین جلسه شورای ورزش منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران گفت: خرمشهر میزبان دائمی مسابقات آغاز فصل کشور شد.

وی اظهار کرد: با توجه به پیست تارتانی که در ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر وجود دارد؛ میزبانی مسابقات آغاز فصل دوومیدانی کشور به خرمشهر داده شد.

کیهانی افزود: در هیچ استانی همانند استان خوزستان که دارای ۶ پیست تارتان است ظرفیت رشته دوومیدانی وجود ندارد و باید از این فرصت بهترین استفاده را برد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران گفت: استان خوزستان به زیرساختی در رشته دوومیدانی رتبه نخست کشور را دارد و به این واسطه در هیئت‌مدیره فدراسیون دارای سه کرسی است.

کیهانی تصریح کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا که ماه گذشته تهران میزبان بود سه دونده خرمشهری عضو تیم ملی ایران بودند که این نشان از وجود استعداد و پتانسیل در این شهر است.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد اروند می‌تواند در بحث تجهیزات کمک شایانی به رشته دوومیدانی شهرهای آبادان و خرمشهر کند هر چند که این سازمان تاکنون کمک‌های خود را داشته است.

رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران با اشاره به تأمین اعتبار این فدراسیون برای هیئت‌های استانی اظهار کرد: با توجه به اینکه فدراسیون دوومیدانی با مشکل تأمین اعتبار مواجه است، هیئت‌های استانی و شهرستانی باید از ظرفیت‌های درون استانی برای اداره خود استفاده کنند.

کیهانی گفت: تیم ملی ایران در مسابقات آسیایی جاکارتا با شرایطی که دارد از مدعیان قهرمانی به شمار می‌رود هر چند که شرایط بسیار سختی پیش رو دارد.

وی افزود: با برگزاری اردوهای تدارکاتی و حضور در تورنمنت‌های مختلف شرایط تیم ملی ایران بسیار مناسب است و شانس کسب مدال‌های طلا در مسابقات آسیایی را داریم.

کد مطلب 4234530

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