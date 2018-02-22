ریشه کنی بیکاری در راور توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطرعمومی بنیاد برکت، این نشست به عنوان نود و نهمین جلسهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان (گام دوم مثلث توسعهی اقتصادی، شهرستان راور)، با حضور دکتر مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مهندس رزمحسینی استاندار کرمان، و در راستای پیگیری تفاهمنامهی سال 95 که به موجب آن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان معین اقتصادی شهرستان راور انتخاب شد، در تهران برگزار شد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این جلسه از ایجاد 1250 فرصت شغلی پایدار تا مهرماه سال 97 در شهرستان راور خبر داد.
دکتر مخبر با تأکید بر اینکه استاندار کرمان استانداری پا به رکاب و از خودگذشته است که میتوان چنین مدل مدیریتی را به عنوان الگو در سراسر کشور اجرا کرد، اظهار داشت: امکان پیشرفت کشور در گروی تکیه به مردم و همچنین انجام کارهای ستادی توسط مدیران در استانهاست، و این دو مهم در استاندار کرمان به خوبی دیده میشود که نیازمند بسط آن در سراسر کشور هستیم.
دکتر مخبر با بیان اینکه در برخی استانهای کشور شاهد هستیم که با توجه به تخصیص اعتبار مورد نیاز، حرکت چشمگیری دیده نمیشود، اظهار کرد: هدف ما ایجاد 3000 فرصت شغلی براساس سرفصلهای توانمندسازی اقتصادی بنیاد برکت، از جمله طرحهای اقتصادی اجتماعمحور و بنگاهمحور تا اسفند ماه سال 98 است که از این تعداد تا 30 مهر 97، 1250 شغل پایدار در شهرستان راور با نام و مستندات ایجاد خواهد شد.
ایشان ادامه داد: علاوه بر اعتبارات تعهدشده برای پیشرفت پایدار شهرستان راور، مبلغ 300 میلیون تومان برای بازسازی مراکز فرهنگی آسیبدیده، 500 میلیون تومان وام قرضالحسنه در قالب صندوقهای خرد روستایی و 200 میلیون تومان نیز برای بازسازی اماکن ورزشی آسیبدیده از زلزلهی این شهرستان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در نظر گرفته میشود.
استاندار کرمان هم با بیان اینکه به دنبال آن نیستیم که بخواهیم به صورت موقت محرومیتزدایی کنیم، تصریح کرد: در این مدل به دنبال آن هستیم که دولت را روز به روز کوچکتر از دیروز کنیم و معتقدیم همهی مسئولین میتوانند به این باور برسند که با چنین مدلی، توسعهی پایدار را در کشور رقم بزنیم.
استاندار کرمان تصریح کرد: هدفمان این نیست که تسهیلات بدون هدایت به مردم اعطا کنیم، بلکه میخواهیم این تسهیلات به افرادی که میخواهند واقعاً کار کنند، پرداخت شود.
وی اظهار کرد: در بحث توانمندسازی نیز طرح صندوق خرد روستایی و طرح ترسیب کربن را در استان کرمان اجرا کردهایم که این کار میتواند در شهرستان راور نیز اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه در شهرستان راور میخواهیم با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مشکل بیکاری شهرستان را حل کنیم، اظهار کرد: در حوزهی زیرساختها مشکلی نداریم و دولت موظف به اجرایی شدن این زیرساختهاست و ما فقط میخواهیم مردم بتوانند با سرمایهی خود، مشکل اشتغال منطقهی خود را برطرف کنند.
مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هم در این جلسه اظهار داشت: از زمان انعقاد تفاهمنامه بین استانداری کرمان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان معین اقتصادی شهرستان راور، به دنبال آن بودیم که معضل بیکاری در شهرستان راور را بهطور کامل ریشهکن کنیم.
دکتر نوروزی با بیان اینکه به عنوان معین اقتصادی منطقهی راور به دنبال حل مشکل بیکاری این شهرستان هستیم، تصریح کرد: از روز اول عزم رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استاندار کرمان و اولویت ایشان در شهرستان راور، همواره رفع مشکل بیکاری در منطقه بوده است.
دکتر نوروزی با بیان اینکه نگاه ما در شهرستان راور، طرح توسعهی منطقهای بوده اما بستر اصلی کار بحث توانمندسازی اقتصادی است، اظهار کرد: کمیتهی راهبری توسعهی شهرستان راور در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بلافاصله پس از انعقاد تفاهمنامه تشکیل شد و این کار از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جدی گرفته و دنبال خواهد شد و انشاءلله معضل بیکاری را در این شهرستان حل خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مطالعات طرح از سوی مشاور ارایه شده و گام به گام طبق این مطالعات در حال حرکت هستیم، ضمن آنکه مشکل اعطای تسیهلات از سوی بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل در منطقه نیز حل شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت اذعان داشت: طرحهای اقتصادی اجتماعمحور، بنگاهمحور و تسهیلاتمحور توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرستان راور در نظر گرفته شده است که امیدواریم ظرف مدت 2 سال باقیمانده، شاهد اقدامات خوبی در این شهرستان باشیم.
قائممقام مدیرعامل بنیاد برکت هم با اشاره به طرحهای کوتاهمدت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرستان راور گفت: 9 طرح اشتغالزایی کوتاهمدت در قالب مدل کسب و کار «طرح مهتاب» (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت) را در نظر گرفتهایم که در مجموع و حداکثر تا شهریور ماه سال آینده 1250 فرصت شغلی را در شهرستان راور ایجاد خواهیم کرد و برای این منظور 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
مهندس جعفری با بیان اینکه خوشبختانه مطالعات مشاور ستاد به عنوان معین اقتصادی شهرستان راور ارایه شده و بعد از این رویکردمان با نتایج این مطالعات خواهد بود.
وی با بیان اینکه 5 زمینهی کلی در این شهرستان احصا شده که نشاندهندهی راهبردهای اجرایی این ستاد در شهرستان راور است، اظهار کرد: در تفاهمنامهی انعقاد شده بین استانداری کرمان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) 3 بازهی زمانی کوتاه، میان و بلندمدت را در دستور کار خواهیم داشت که روی مشارکت جامع محلی تأکید فراوان شده است.
وی همچنین اظهار کرد: 7 طرح میانمدت نیز در این تفاهمنامه برای رفع بیکاری شهرستان راور در نظر گرفته شده، که بازهی زمانی این طرحها یکساله بوده و ایجاد 1340 فرصت شغلی با 10 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در این زمینه پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تصویب 36 طرح در کمیتهی این ستاد در قالب طرحهای تسهیلاتمحور نیز گفت: در قالب این طرح 4 میلیارد تومان با آوردهی کارآفرین در نظر گرفته شده است، که اشتغال 434 نفر را فراهم خواهد کرد.
مهندس جعفری به حوزهی اقدامات زیربنایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرستان راور اشاره و تصریح کرد: 772 طرح در این حوزه در شهرستان راور با 16 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، که خوشبختانه هم اکنون با قوت این طرحها در حال اجرا هستند.
فرش دستباف راور، وجود 325 روز آفتابی، کشاورزی مستعد، جادهی ترانزیتی این شهرستان، قرارگیری این منطقه در کویر لوت و ... از جمله ظرفیتهای شهرستان راور است که قرار است ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت با استفاده از آنها روند توسعهی اقتصادی در این شهرستان را تسریع بخشد.
لازم به توضیح است، در بهمن ماه سال گذشته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری کرمان برای توسعهی پایدار شهرستان راور تفاهمنامهی همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینهی اقتصاد مقاومتی امضا شد و قرار شد به موجب آن توسعهی پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان راور در دستور کار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرار بگیرد. از جمله اهداف این تفاهمنامه، میتوان به توسعهی پایدار با مشارکت همهجانبهی مردم، توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعهی محلی، کاهش آسیبهای اجتماعی، اشتغالزایی پایدار، افزایش رضایت و امید به زندگی، افزایش جمعیت و تلاش در جهت مهاجرت معکوس و کمک به ساخت، تکمیل و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز شهرستان راور، اشاره کرد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) سال گذشته در مراسم امضای این تفاهمنامه، گفته بود: نهضتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان با همت همهی دستاندرکاران و به ویژه استاندار کرمان راه افتاده است و ما نیز قبول کردهایم بخشی از کار را بر عهده بگیریم. زمانی که استاندار کرمان پیشنهاد مدیریت اقتصادی شهرستان راور را به ما دادند، متوجه شدیم راور تمام ویژگیهای مورد نیاز برای اجرای برنامه توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از جمله مردم متدین، ریشهدار، روشن و ولایی و استعداد و ظرفیت لازم را دارد
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