به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان در آئین آغاز رسمی دومین تورنمنت بینالمللی کبدی فجر اروند که امشب در محل سالن خلیجفارس خرمشهر آغاز شد، ضمن قدردانی از تمامی متصدیان امر برگزاری این مسابقات در خرمشهر افزود: از فدراسیون کبدی، کادر فنی و اجرایی و به خصوص همکاران خود در خرمشهر از بابت برگزاری باشکوه این مسابقات قدردانی میکنم.
رئیس فدراسیون کبدی نیز در ادامه این آئین گفت: برای برگزاری مسابقات بینالمللی سه محور اقدامات پیش از رویداد، حین و مس از رویداد بایستی پیشبینی شود.
عباس اورسجی افزود: انتظار میرود تا با توجه ویژه به محورهای یادشده بتوانیم میزبانی شایستهای را از مسابقات داشته باشیم.
پیمان ادیبی مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند نیز در این آئین از فدراسیون کبدی خواست تا برگزاری این تورنمنت بینالمللی کبدی را در تقویم این فدراسیون بنام منطقه آزاد اروند ثبت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاحیه، از خانواده شهید مدافع حرم «منیعات» با اهدا لوح تقدیر و هدیه تقدیر شد ضمن آنکه از سوی فدراسیون کبدی یک سکه بهار آزادی به این خانواده اهدا شد.
دومین تورنمنت بینالمللی کبدی جام فجر (۲۰۱۸) طی روزهای سوم و چهارم اسفندماه جاری در محل سالن خلیجفارس خرمشهر برگزار میشود، در این دوره از مسابقات تیمهای کبدی آذربایجان، عراق، گرجستان، ایران، جوانان اروند و شهرداری خرمشهر با یکدیگر به رقابت میپردازند.
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