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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۵۶

سلطانی فر:

آمده‌ایم تا تحول بزرگی در ورزش خوزستان ایجاد کنیم

آمده‌ایم تا تحول بزرگی در ورزش خوزستان ایجاد کنیم

اهواز - وزیر ورزش و جوانان گفت: به همراه ۵۰ رئیس فدراسیون به خوزستان آمدیم تا با همه توان، تحول بزرگی در ورزش خوزستان ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر امروز در یادمان شهدای هویزه اظهار کرد: از حضور مردم این منطقه به‌ویژه در این مکان بسیار مقدس و تاریخی که یادآور ایثار، دلاورمردی و حماسه سازی‌های جمع کثیری از جوانان مسلمان، متدین و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به حضور چندمین بار خود در هویزه و آشنایی از نزدیک با حال و هوای این مکان معنوی افزود: در این سفر به همراه ۵۰ رئیس فدراسیون در رشته‌های مختلف به خوزستان آمدیم تا با همه توان و بضاعت وزارت، بتوانیم در ورزش استان که خود دارای استعدادها و ظرفیت‌های فراوانی در رشته‌های مختلفی ورزشی است، تحول بزرگی ایجاد کنیم.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: جوانان و ورزشکاران خوزستان از گذشته بر ورزش کشور تأثیرگذار بوده و استخوان‌بندی بسیاری از تیم‌های ورزشی نیز از خوزستان بوده است.

سلطانی فر بیان کرد: این سرزمین مقدس و پهناور، گذشته‌ای بسیار روشن داشته و در خلال طلایی‌ترین دوره تاریخ معاصر سیاسی یعنی هشت سال جنگ تحمیلی، افتخارآفرینی‌های عظیمی داشته است.

وی با اشاره به لزوم افتخار کردن به دلاوری‌ها و حماسه سازی‌های دفاع مقدس در آینده ادامه داد: خاطره بسیاری از رشادت‌های جوانان ایرانی در آن دوره طلایی در خوزستان به جای مانده که باید تا زمان‌های متوالی در مورد آن نوشت و منتشر کرد

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در کنار برنامه‌هایی که در اهواز داشتم، مقید بودم که در یکی از یادمان‌های دفاع مقدس حاضر و از نزدیک به مقام شامخ شهدای گلگون‌کفن هشت سال جنگ تحمیلی ادای احترام کنم.

سلطانی فر تأکید کرد: آرامش، امنیت و اعتباری در حال حاضر داریم و اینکه به راحتی قادر به زندگی با آرامش در کنار خانواده‌های خود هستیم همه به یُمن ایثارگری‌ها و حماسه سازی‌های این شهدای گلگون‌کفن است.

وی اضافه کرد: شهدا جان، آسایش و عزیزترین موجودی خود را با اخلاص برای کشور اهدا و به اعتلای ایران، حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور هزینه کردند.

وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: برنامه داریم تا از جنبه‌های مختلف از جمله تکمیل اماکن ورزشی، برگزاری مسابقات، رسیدگی به ورزشکاران و تیم‌های مختلف به ورزش خوزستان کمک کنیم.

سلطانی فر در پایان گفت: معاونین دیگر نیز در شهرستان‌های مختلف حضور یافته و مشکلات را از نزدیک بررسی می‌کنند.

کد مطلب 4234540

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