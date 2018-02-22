به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر امروز در یادمان شهدای هویزه اظهار کرد: از حضور مردم این منطقه بهویژه در این مکان بسیار مقدس و تاریخی که یادآور ایثار، دلاورمردی و حماسه سازیهای جمع کثیری از جوانان مسلمان، متدین و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است، تشکر میکنم.
وی با اشاره به حضور چندمین بار خود در هویزه و آشنایی از نزدیک با حال و هوای این مکان معنوی افزود: در این سفر به همراه ۵۰ رئیس فدراسیون در رشتههای مختلف به خوزستان آمدیم تا با همه توان و بضاعت وزارت، بتوانیم در ورزش استان که خود دارای استعدادها و ظرفیتهای فراوانی در رشتههای مختلفی ورزشی است، تحول بزرگی ایجاد کنیم.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: جوانان و ورزشکاران خوزستان از گذشته بر ورزش کشور تأثیرگذار بوده و استخوانبندی بسیاری از تیمهای ورزشی نیز از خوزستان بوده است.
سلطانی فر بیان کرد: این سرزمین مقدس و پهناور، گذشتهای بسیار روشن داشته و در خلال طلاییترین دوره تاریخ معاصر سیاسی یعنی هشت سال جنگ تحمیلی، افتخارآفرینیهای عظیمی داشته است.
وی با اشاره به لزوم افتخار کردن به دلاوریها و حماسه سازیهای دفاع مقدس در آینده ادامه داد: خاطره بسیاری از رشادتهای جوانان ایرانی در آن دوره طلایی در خوزستان به جای مانده که باید تا زمانهای متوالی در مورد آن نوشت و منتشر کرد
وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در کنار برنامههایی که در اهواز داشتم، مقید بودم که در یکی از یادمانهای دفاع مقدس حاضر و از نزدیک به مقام شامخ شهدای گلگونکفن هشت سال جنگ تحمیلی ادای احترام کنم.
سلطانی فر تأکید کرد: آرامش، امنیت و اعتباری در حال حاضر داریم و اینکه به راحتی قادر به زندگی با آرامش در کنار خانوادههای خود هستیم همه به یُمن ایثارگریها و حماسه سازیهای این شهدای گلگونکفن است.
وی اضافه کرد: شهدا جان، آسایش و عزیزترین موجودی خود را با اخلاص برای کشور اهدا و به اعتلای ایران، حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور هزینه کردند.
وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: برنامه داریم تا از جنبههای مختلف از جمله تکمیل اماکن ورزشی، برگزاری مسابقات، رسیدگی به ورزشکاران و تیمهای مختلف به ورزش خوزستان کمک کنیم.
سلطانی فر در پایان گفت: معاونین دیگر نیز در شهرستانهای مختلف حضور یافته و مشکلات را از نزدیک بررسی میکنند.
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