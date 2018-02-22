به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین شهریاری عصر پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشت: باید نگاهها نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی تغییر کند و حمایت بیشتری از این بخش صورت گیرد.
وی خواستار پرهیز از خامفروشی نفت شد و تصریح کرد: هر کشوری برای توسعه پیشرفت باید روی فعالیتهای مردم خود تکیه کند و دولت نباید منابع و ذخایر کشور را بفروشد و بین مردم توزیع کند زیرا چنین سبکی تداوم ندارد.
نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش چالاکی و چابکی بخش خصوصی شد و افزود: دولت نقش مهمی در تقویت بخش خصوصی دارد و باید زمینهساز این رشد در بخش خصوصی شود.
وی اضافه کرد: دولت با افزایش قیمت نفت و فروش آن دلار دریافت کرد و بین مردم توزیع کرد و دستگاههای دولتی و نظامی روز به روز نسبت به جذب نیروی بیشتری اقدام کردند و دولت نسبت به بخش خصوصی بینیاز شد.
شهریاری با اشاره به اینکه تداوم این شرایط باعث شده تا درآمدهای دولت کفاف هزینههای جاری را نیز نداشته باشد، ادامه داد: باید این فضا عوض شود و به بخش خصوصی توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید حمایت از سرمایهگذاران داخلی مورد توجه قرار گیرد، گفت: بیشترین نقدینگی در بخش خدمات و بازار غیررسمی انجام شده و در تولید نقدینگی افزایش نیافته است.
نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اشتغال از مهمترین مشکلات کشور در حال حاضر است و باید برای توسعه اشتغال به بخش خصوصی توجه شود.
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