کشف اسلحه و هرویین از منزل مواد فروش بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده گفت: در پی اطلاع پلیس از خرید و فروش مواد مخدر بوسیله شخصی به هویت معلوم طرح دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: بعد از ظهر دیروز این متهم در حین فروش مواد مخدر در خیابان گمرک دستگیر و در بازرسی بدنی وی مقداری هرویین و شیشه کشف شد.

به گفته سرهنگ عرب زاده، با انتقال متهم به کلانتری دونفر از همدستان وی که یه مرد و یک خانم بودند در محله تنگک نیز شناسایی و مخفیگاه آنها در محاصره پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: در بازرسی از این منزل علاوه بر دستگیری دونفر متهم، یک قبضه اسلحه کلت کمری، تعدادی فشنگ، یک دستگاه موتورسیکلت ۱۰۰۰ سی‌سی قاچاق و مقداری مواد مخدر از نوع هروئین، حشیش و شیشه کشف شد.

متهمان به همراه یک دستگاه خودرو که در فعالیت‌های مجرمانه از آن استفاده می کردند تحویل مقام قضایی شدند.