  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۳۲

العبادی: بازسازی عراق همانند مبارزه با تروریسم نیازمند اتحاد است

العبادی: بازسازی عراق همانند مبارزه با تروریسم نیازمند اتحاد است

نخست وزیر عراق گفت که بازسازی و توسعه اقتصادی همانند مبارزه با تروریسم نیازمند اتحاد عراقی ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در سخنرانی خود میان شیوخ عشایر استان بصره عنوان کرد: امروز به جهانیان ثابت کردیم که عراق قدرتمند و یکپارچه است و شرکت ها و بازرگانان به دنبال فعالیت و سرمایه گذاری در کشور ما هستند.

وی افزود: مأموریت بازسازی عراق نیازمند امنیت است و همانطور که در مبارزه با تروریسم متحد بودیم و شیعه، سنی، مسلمان، مسیحی، ایزدی و صائبی در کنار هم بودند باید در تلاش برای بازسازی نیز نیازمند صبر و اتحاد هستیم.

نخست وزیر عراق ادامه داد: بدون امنیت توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت، برخی خواهان ادامه قاچاق و فساد هستند، ولی این مسئله تهدیدی برای امنیت به حساب می آید.

گفتنی است حیدر العبادی ظهر امروز وارد بصره شد و با مسئولان سیاسی و محلی این استان دیدار کرد.

کد مطلب 4234550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها