العبادی: بازسازی عراق همانند مبارزه با تروریسم نیازمند اتحاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در سخنرانی خود میان شیوخ عشایر استان بصره عنوان کرد: امروز به جهانیان ثابت کردیم که عراق قدرتمند و یکپارچه است و شرکت ها و بازرگانان به دنبال فعالیت و سرمایه گذاری در کشور ما هستند.

وی افزود: مأموریت بازسازی عراق نیازمند امنیت است و همانطور که در مبارزه با تروریسم متحد بودیم و شیعه، سنی، مسلمان، مسیحی، ایزدی و صائبی در کنار هم بودند باید در تلاش برای بازسازی نیز نیازمند صبر و اتحاد هستیم.

نخست وزیر عراق ادامه داد: بدون امنیت توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت، برخی خواهان ادامه قاچاق و فساد هستند، ولی این مسئله تهدیدی برای امنیت به حساب می آید.

گفتنی است حیدر العبادی ظهر امروز وارد بصره شد و با مسئولان سیاسی و محلی این استان دیدار کرد.