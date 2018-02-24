قطر برای تعقیب سیاست خارجی فعال و مستقل از عربستان هراس ندارد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فاطمه محمدی: تنش ها و رقابت بر سر نفوذ در منطقه آفریقایی ساحل و غرب آفریقا طی سال های گذشته در میان طرف های منطقه ای، عربی و بین المللی وجود داشته است. مناقشه و درگیری طی دهه های اخیر میان ۷ کشور مغرب، الجزایر، لیبی، چین، اسرائیل، عربستان و ایران بوده است. تنش ها میان ایران و عربستان در این میان از همه بیشتر بوده است و ایران طی ۳ دهه گذشته موفق شده است ۷ میلیون مسلمان در منطقه ساحل و غرب آفریقا را از مذهب مالکی به مذهب شیعه اثنی عشری تبدیل کند.

حمایت مالی اخیر عربستان و امارات متحده عربی از نیروی مشترک نظامی سازمان ساحل نشان از رقابت برای نفوذ در غرب افریقا دارد؛ منطقه‌ای که ایران نیز در آن نفوذ دارد.

سازمان همکاری منظقه ای ساحل(G۵ Sahel) متشکل از کشورهای موریتانی، مالی، نیجر، بورکینافاسو و چاد یک چارچوب نهادی و سازمانی برای همکاری های منطقه ای در زمینه سیاسی و امنیتی در آفریقای مرکزی و در منطقه ساحل(جنوب منطقه صحرا) است. این سازمان در فوریه در « نواکشوط» موریتانی تأسیس شد.

این نیروی مشترک با مشکلات مالی برای عملیاتی شدن مواجه هستند که زمینه ساز موفقیت تروریستها شده است. برای رفع این مشکلات فرانسه از امارات و عربستان و آلمان و ایتالیا خواسته که با این سازمان همکاری کنند.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «شیرین هانتر» متفکر ایرانی– آمریکایی و استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده که در ادامه می آید.

*عربستان و امارات اخیرا به نیروی نظامی مشترک منطقه ساحل و آفریقا کمک مالی کرده اند، دلایل این کمک چیست؟

کمک مالی عربستان و امارات بیشتر به علت خشنودی فرانسه، کشوری که نشست گروه ۵ ساحل را برگزار کرد، ارایه شد. هدف دیگر امارات و عربستان می تواند جلب نظر این کشورها باشد که اکثر آنها مسلمان هستند.

علاوه بر این امارات متحده عربی و عربستان سعودی از برخی از کشورهای منطقه ساحل آفریقا جهت تشکیل ائتلاف های منطقه ای از جمله ائتلاف منطقه ای علیه یمن استفاده می کنند. مشارکت این کشورها باعث می شود عملیات عربستان سعودی از حمایت گسترده تری برخوردار شود.

* اساسا اهمیت راهبردی منطقه ساحل آفریقا برای امارات و عربستان چیست؟

از نظر دفاعی، منطقه ساحل آفریقا برای امارات متحده عربی و عربستان سعودی اهمیت چندانی ندارد. با این وجود و با توجه به ادعای رهبری جهان اسلام توسط عربستان سعودی، همکاری این کشورها می تواند مفید باشد.

*یکی از دلایل مشارکت عربستان و امارات در منطقه ساحل جلوگیری از نفوذ ایران و قطر عنوان شده است اساسا این کشورها درخصوص چه مسائلی در منطقه ساحل آفریقا رقابت دارند؟

من فکر نمی کنم رقابت با ایران هدف اصلی عربستان از تلاش برای محبوب کردن خود نزد کشورهای منطقه ساحل آفریقا باشد.

*بعد از اعلام حمایت عربستان و امارات از نیروی مشترک ساحل در نشست پاریس، امیر قطر هم به این منطقه سفر کرد و قراردادهای تجاری و اقتصادی امضا کرد. این منطقه چقدر می تواند قطر را از تنگنایی که در حال حاضر عربستان و هم پیمانانش متوجه قطر کردند برهاند؟

اکثر کشورهای ساحلی بسیار فقیر و کم توسعه یافته بوده و فاقد ارتش های بادوام و مناسب هستند. بنابراین آنها نمی توانند به قطر در مخاصمه با عربستان کمک چندانی کنند. سفر امیر قطر به این منطقه بیشتر ارزش نمادین داشته و نشان دهنده این واقعیت است که قطر جهت تعقیب سیاست خارجی فعال خود در منطقه از عربستان هراسی ندارد.