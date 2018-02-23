به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا علیزاده پس از آنکه با کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی را ترک کرد و به تهران بازگشت، دوران خوبی نداشت و به دلیل بیماری روزهای ناخوش احوالیاش را در بیمارستان سپری کرد. دوم مهرماه مچ پایش را به تیغ جراحان سپرد تا امید برای حضور این ورزشکار ارزنده در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ آسیا کمرنگ و کمرنگتر شود و نگاهها معطوف به حضور او در بازیهای آسیایی جاکارتا باشد!
اما کیمیا علیزاده پس از ۱۳۸ روز از جراحی مچ پا، خودش را به «شیاپ چانگ» لیگ رساند و در هفته دوم از دور برگشت لیگ بانوان به میدان رفت و با آغاز مبارزات خود، یکبار دیگر با بازگشت زودهنگام، ورزش ایران را شگفت زده کند. وی ۲۰ بهمنماه در اولین مبارزه، تکواندوکار ققنوس را ۱۱ بر ۹ شکست داد و روز گذشته (پنجشنبه سوم اسفندماه) نیز در ترکیب تیم لوازم خانگی کن در هفته ششم و هفتم از دور برگشت بازیهای لیگ برتر، دو مبارزه مقابل ورزشکاران تیمهای شمالشرق و الزهرا را به ترتیب با نتایج ۲۲ بر صفر و ۱۳ بر ۶ به سود خود خاتمه داد.
کیمیای تکواندو که آماده حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا می شود، در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص مبارزه در لیگ گفت: مبارزات خوبی بود، اما واقعیت این است که من هیچ وقت انتظارم از خودم کم نبوده است. بعد اینکه از مسابقات جهانی دور شدم و در آن مقطع برغم آسیبهایی که داشتم، از لحاظ تکنیکی و روحی آماده بودم، با همان تصورات روزهایم را سپری کردم و حالا که بعد از آن دوره بیماری و بعد هم جراحی میبینم کسی دیگر شدهام، برایم سخت است.
وی تصریح کرد: نه تنها من که همه حاضران در سالن مسابقات از من انتظار دارند، اما من باید برای بازگشت به روزهای اوج آمادگیام خیلی تلاش کنم. اگر میبینید که این ۳ مبارزه را برنده از میدان خارج شدم، باید بگویم که این ذهن من است که به من کمک کرده و صراحتا بگویم هنوز از خودم راضی نیستم. واقعیت این است که در لیگ برتر هیچ ورزشکاری نیست که با دست خالی رو به روی من حاضر شود. هر ورزشکاری که حضور دارد، میخواهد بهترین خودش باشد و تمام تلاشش را میکند.
بانوی تاریخ ساز ورزش ایران در پاسخ به این سوال که آیا زود به میادین بازنگشته است؟ افزود: به نظرم اتفاق عجیبی نیفتاده و من طبق برنامه خودم پیش رفتم. بعد از جراحی هرروز فیزوتراپی داشتم، تمرین میکردم و در این راه دکتر آفتابی فیزیوتراپم کمک شایانی به من کرد. اما در اینجا مسالهای است و آن بازگشت به مسابقات است. من خودم به خودم قول داده بودم که باید برای فلان تاریخ آماده باشم. ولی برگشت به کیمیایی که از قبل بودهام، زمان میبرد.
علیزاده درباره شرایط سالن مسابقات و فشارهای روحی و انتظارات، اظهار داشت: به هرحال همه از من انتظار دارند و با شروع مسابقهام در لیگ تمام سالن نظارهگر هستند. اما به خودم قول دادم که طبق برنامهام عمل کنم و همین به من جرات بازگشت داد. واقعیت این است که خیلی از ورزشکاران بعد از جراحی و حتی دوری باید با خودشان روبرو شوند و قبول کنند که باید زمان بگذرد تا خود واقعیشان شوند و حتی از آن روزها هم بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند تا مدالهایشان را تکرار و رنگ آن را بهتر کنند.
وی ادامه داد: من با خودم کنار آمدم و قبول کردم که باید این روزها را پشت سر بگذارم تا هرچه زودتر شرایطم بهتر شود و خدا را شکر با تمرین بیشتر نسبت به اولین مبارزهام در لیگ عملکرد بهتری داشتم. اتفاقا خیلیها به من میگویند که چرا در لیگ بازی میکنی وقتی مدال جهانی داری و اگر ببازی سوژه خواهی شد، اما من همیشه دوست داشتم کارهای سخت انجام دهم چراکه به نظر من مبارزه در لیگ ایران جرات می خواهد.
کیمیای تکواندوی ایران درباره برنامههای پیش رویش گفت:پله پله جلو میروم. انشاءالله ابتدا در مسابقات انتخابی تیمملی شرکت میکنم و در صورت پیروزی مقابل رقبا، هدفم مسابقات قهرمانی آسیایی ۲۰۱۸ است تا المپیک ۲۰۲۰ و بعد از آن بازهم برنامه ریزی خواهم کرد.
