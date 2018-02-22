پارلمان هلند کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ را «نسل کشی» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان هلند روز پنج شنبه طرحی پیشنهادی را تصویب کرد که کشتار ۱.۵ میلیون ارامنه در سال ۱۹۱۵ میلادی را «نسل کشی» قلمداد می کند؛ هرچند که دولت این کشور اعلام کرد که این نگاه و طرز تلقی از کشتار ارامنه، سیاست رسمی هلند نخواهد بود.

این طرح پیشنهادی که با مخالفتِ تنها سه عضو قانونگذار از این پارلمان ۱۵۰ عضوی روبرو شد، با خطر تیرگی بیشتر روابط میان لاهه و آنکارا همراه است؛ روابطی که پیش از این به دلیل ممنوعیت مبارزات انتخاباتی یک وزیر ترکیه در خاک هلند رو به وخامت رفته بود.

مقامات ترکیه همواره این بحث را که کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵- اوج جنگ جهانی اول- نسل کشی بوده است، رد کرده اند و وزیر امور خارجه ترکیه نیز اقدام پارلمان هلند در تصویب طرح مزبور را قویاً محکوم کرد.

در همین راستا، وزیر امور خارجه هلند در گفتگو با تلویزیون این کشور گفت که «دولت هلند از نتیجه رأی گیری پارلمان پیروی نخواهد کرد».

وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد که «نگرش و برخورد ترکیه نسبت به رویدادهای سال ۱۹۱۵ بر مبنای واقعیتهای تاریخی و هنجارهای حقوقی است!»