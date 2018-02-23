وزارت بهداشت درباره اجرای طرح پزشک خانواده پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جمالی نوبندگانی، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ابلاغ مدل جدیدی از طرح پزشک خانواده از سال آینده، گفت: طرح پزشک خانواده به طور کلی مثبت است و در تمام سیستم بهداشتی دنیا نیز اجرا می‌شود، اما اجرای این طرح در اواخر فعالیت دولت دهم همچون سایر اقداماتی که انجام داده بود بر مبنای سرعت بخشیدن و تعجیل در کار صورت گرفت.

وی افزود: دولت دهم اجرای طرح پزشک خانواده را به صورت پایلوت در دو استان فارس و مازندران اجرا کرد که تاکنون ۶ سال هم از این اتفاق گذشته و سئوال ما از وزارت بهداشت این است که این مدت زمان برای تحقق این مهم در دو استان پرجمعیت کشور کافی نبوده تا مشخص شود که این طرح موفق یا ناموفق بوده و اشکالات آن چیست.

جمالی نوبندگانی تصریح کرد: هم‌اکنون اگر اجرای طرح پزشک خانواده موفق بوده است که باید به کل استان‌های کشور تعمیم داده شود اگر هم نامناسب بوده چرا باید دو استان فارس و مازندران این وضعیت را تحمل کنند.

وی اظهار کرد: بی‌تردید اجرای بخش‌های مختلف طرح تحول سلامت از جمله پزشک خانواده، سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند از تحمیل هزینه‌های گزاف به حوزه سلامت ممانعت به عمل آورد، چرا که در پی آن از انجام آزمایشات، سی تی اسکن، ام آر آی و ...غیر ضروری که گاه توسط بیماران به پزشکان پیشنهاد داده شده، جلوگیری می‌شود که تاکنون بدهی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه‌ها ایجاد کرده که قطعا امسال به ۱۸هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

جمالی نوبندگانی تاکید کرد: ایجاد این میزان بدهی یک بحران بالقوه است، چرا که نمی‌توان برای مدت زمان طولانی از طریق صدور اوراق قرضه به تامین هزینه‌های این بخش پرداخت.

نماینده مردم فسا در مجلس، یادآورشد: هم‌اکنون از مسئولان وزارت بهداشت درخواست می‌کنیم که اگر قرار است طرح جدیدی را برای اجرای پزشک خانواده اجرا کنند، این بار با سعه صدر بیشتر و بهره‌مندی از نظر کارشناسان و متخصصان به این امر مبادرت ورزند.