بازگشت «گل» به ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «بدن دیوانه» اثر «گِل» را از ٦ اسفند ماه در تماشاخانه ایرانشهر سالن استاد سمندریان روی صحنه می برد. این اثر نمایشی پیشتر علاوه بر لرستان در استان های مرکزی، یزد، بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و در شهرهای اراک، ساوه، یزد، بوشهر، بهبهان و شهرکرد به صحنه رفته است.

یاسر خاسب و رضا موسوی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند و مجموعه «آوای خلیج فارس» جزیره آزاد کیش، آکادمی حرکت گروه بین المللی بدن دیوانه، فستیوال سولو بادی سرمایه گذاران این پروژه نمایشی هستند.

از دیگر عوامل می توان به حسین اردستانی مجری طرح، طناز فضائلی اسکندری دستیار کارگردان و برنامه ریز، محمد تجاری مدیر فنی صحنه، علی سینا رضانیا طراحی صوت، سازهای ترکیبی و الکترونیک، امیر صدیقیان دیجریدو، کوبه ای، افکتیو، پایپ درام، سیامک شریفانمشاور طراحی صحنه، رضا حیدری طراحی و اجرای نور، سید رضا موسوی مدیر بخش تصویر، حمید مهدوی، نوید محمدی، امیر خدامی عکاسان، یحیی پاکدلطراحی پوستر، رضا محمودی طراحی و ساخت تیزر، نگار پورشعبان مدیر روابط عمومی، سارا حدادی مشاور رسانه ای - مکث، امیر قالیچی ها تبلیغات مجازی - تئاتر بازها اشاره کرد.

در خلاصه این اثر چنین آمده است: انسانی می خواهد موجودی را خلق کند، غافل از آنکه مخلوق زندگی او را دگرگون می سازد.

همچنین نمایش فیزیکال «گِل» برگزیده جشنواره تئاتر فجر و فستیوال‌های جهانی چون آمریکا، ایتالیا، هلند، لهستان، برزیل، دانمارک، بنگلادش بوده است.