«پسر حاجی بابا جان» اجراخوانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهاران، بهزاد مرتضوی پس از اجرای نمایش درباره ال ای که برداشتی آزاد از رمان خانواده نیک اختر از ایرج پزشکزاد بود، این بار سراغ اثر دیگری از این نویسنده رفته است.

این نمایش که اثری کاملا ایرانی است، اقتباس از اثری به همین نام از خالق رمان «دایی جان ناپلئون» است که در قالبی کمدی و مفرح عادات ناپسند و منفور را به سخره می گیرد.

هانی صالحی، میلاد فیضی، راد پورجبار، شادی اسدپور و مریم ایزدپناهی نقش خوانان این اثر هستند.

بهزاد مرتضوی، کارگردان این نمایش فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر و عضو گروه تئاتر تجربه است. وی پیش از این سابقه کارگردانیِ نمایشنامه‌های آدم های خیس، تنبیه با شکوه، درباره ال ای، مکث، پیشخدمت و ... را در کارنامه خود دارد.

از دیگر عواملِ این نمایشنامه هنگامه غلامرضایی(دستیار کارگردان) و بهاره مرتضوی طراح پوستر نمایش می توان نام برد.

شنبه‌خوانیِ این هفته ساعت ۶ الی ۸ عصر در محل خوانش‌خانه‌ ساعدیِ موسسه بهاران به آدرس تهران، خیابان جویبار، خیابان نوربخش، پلاک ۲۱ برگزار می‌شود.