به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال ایران شامگاه پنجشنبه در اولین دیدار خود از پنجره دوم رقابت های انتخابی جام جهانی 2019 چین، مقابل قزاقستان به برتری دست یافت.

حامد حدادی در رابطه با این دیدار و نتیجه به دست آمده در آن گفت: بعد از مدتها بود که این ترکیب کنار هم بازی می کرد. برخی بازیکنان قدیمی تازه به ترکیب بازگشته اند و به همین دلیل ابتدا ناهماهنگ بودیم و شوت هایمان هم نمی رفت. از سوی دیگر به سالن عادت نداشتیم، اما رفته رفته بهتر شدیم و ضد حمله های خوبی را زدیم.

وی ادامه داد: دفاع مان در این مسابقه بسیار خوب بود و همین موضوع باعث شد قزاق ها در حمله نتوانند کارایی داشته باشند.

سنتر تیم ملی بسکتبال تصریح کرد: البته قزاقستان تیم خوبی بود و از امتیاز میزبانی بهره می برد اما در کل ما بهتر بودیم و برنده شدیم.

حدادی در پاسخ به این سوال که «این ترکیب چقدر برای هماهنگی کار دارد؟»، گفت: خیلی کار دارد و باید تمرینات زیادی را انجام دهیم. فعلا اول راه هستیم و برای مراحل بعد باید آماده تر باشیم. مرحله‌بعد سخت تر می شود و باید بدون اشتباه تر بازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه بازگشت صمد اتفاق خوبی است، گفت: خوشحالم که او برگشته است و دلم برای بازی کنارش تنگ شده بود و خوشبختانه این اتفاق با برد همراه بود. صمد بازیکن بزرگی است و آمدنش روحیه مضاعفی به تیم داد.

بهترین بازیکن آسیا در مورد دیدار یکشنبه با عراق خاطرنشان کرد: همه انگیزه دارند. اگر همان تیم هم یک بار دیگر با عراق بازی کند شکست شان می دهد. آن مسابقه یک اتفاق بود و دیگر تکرار نمی شود. از هواداران و تماشاگران هم می خواهم به سالن بیایند و حمایت کنند.