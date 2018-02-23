رمز ماندگاری شهدا وحدت گفتمانی آن ها با امام خمینی(ره) بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم موسوی پنجشنبه شب در یادواره شهدای روستای نجم آباد گناباد اظهار کرد: مقام معظم رهبری به عنوان پرچم دار حکومت علوی همان کاری را کردند که امیرالمومنین(ع) انجام دادند و هم به مبارزه عملی و هم تئوریک پرداختند. تا اسلام هست، مبارزه هم لازم است، مبارزه عملی و تئوریک را ما در وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌بینیم.

وی افزود: امروز در نیجریه به برکت امام، شهدا و تدابیر مقام معظم رهبری بیش از بیست میلیون شیعه تربیت شده و همیشه مقام معظم رهبری صدای شیعیان مظلوم نیجریه را به جهان رسانده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه گناباد ابراز کرد: عمق نفوذ فکری انقلاب اسلامی در جهان و رواج فرهنگ و اندیشه اهل بیت علیهم السلام باعث شده است که نظام استکباری جهان به هراس افتاده و با هر توطئه ای دشمنی خود را نشان می دهد.

موسوی با اشاره به تشییع و تدفین دو شهید گمنام در گناباد و استقبال بی نظیر مردم از این شهدا بیان کرد: امروز یاد شهدا اگر در بین مردم ماندگار شده و ملت قدر آن ها را می دانند به دلیل وحدت گفتمان آن ها با امام (ره) است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه گناباد نیز در خصوص کشف حجاب برخی در تهران عنوان کرد: دختران خیابان انقلاب زمانی را بیاد بیاورند که چند نفر از رزمندگان ما شهید شدند تا جنازه برهنه دختر ایرانی که توسط بعثی ها از ستون چراغ برق آویزان شده بودرا پایین بیاورند، شهدا از ناموس ایران دفاع کردند.