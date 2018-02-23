پیگیری هفتگی جلسات هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه در اساسنامه کمیته ملی المپیک بر برگزاری جلسات هیات اجرایی حداقل یک بار در ماه تاکید شده اما باتوجه به سالِ مهمی که به جهت برگزاری بازی های آسیایی و المپیک جوانان پیش روی ورزش کشور است و لزوم بررسی و تصمیم گیری در بسیاری امور، اعضای جدید نشست های خود تا پایان سال جاری، هر هفته برگزار خواهند کرد.

بر این اساس اعضای هیات اجرایی و هیات رئیسه جدید کمیته ملی المپیک که حدود یک ماه ونیم پیش در انتخابات این کمیته مشخص شدند و تا به امروز هم چهار جلسه برگزار کرده اند، فردا شنبه پنجمین نشست خود را برگزار می کنند.

برای برگزاری این نشست ۱- ادامه بررسی و تصمیم گیری در خصوص کمیسیون های کمیته ملی المپیک و ۲- ادامه پیگیری مصوبات و پیشنهادات مطروحه در چهار جلسه قبلی در کنار معرفی سایر موارد عندالزوم به عنوان محور سوم و احتمالی، موضوعات تعیین شده برای بحث و بررسی هستند.

طبق روال هر هفته نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۰ در محل کمیته آغاز می شود.

معرفی نصرالله سجادی و اصغر رحیمی به عنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی و بازی های ۲۰۱۸ المپیک جوانان از مهمترین تصمیمات هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست های قبلی بوده است.