ایران در صادرات خدمات مهندسی موفق عمل نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در مراسم گرامیداشت روز مهندس، با بیان اینکه امروز هم اگر مهندسان جوان ایرانی بخواهند و اراده داشته باشند، میتوانند کارهای بزرگی در زمینه طراحی، ساخت و تولید، انجام دهند، اظهار کرد: کشور در طول تاریخ از مردان و زنان بزرگی در رشتههای مختلف مهندسی، بهرهمند بوده و جامعه ایرانی در این زمینه به پیشرفت و توسعه مطلوبی در ابعاد و زمینههای مختلف، دست پیدا کرده است.
وی با اشاره به وجود بناهای تاریخی فراوان در کشور، ادامه داد: برای مثال در بررسی بنای تاریخی چهل ستون اصفهان، مشاهده میشود که با وجود نبود امکانات امروزی، این بنای فاخر بهگونهای محاسبه و ساخته شده که با گذشت چندین قرن از ساخت آن، هنوز هم بازدید این مکان تاریخی، لذت بخش است و مورد توجه جهانگردان و چهرههای مختلف از تمام نقاط دنیا قرار میگیرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه ایرانیان، پایه گذار بناهای فاخر و ساخت و سازهای مهم و شهرسازی نوین در دنیا بودهاند، گفت: معماران ایرانی، بدون بهره مندی از امکانات و ابزارهای امروزی، بناهای فاخری ساختهاند که این امر، موجب افتخار تاریخ گذشته، کنونی و آینده ملت ایران است.
درویش امیری با بیان اینکه هم اکنون نیز مهندسان ایرانی، افتخار آفرین بوده و در سطح دنیا خوش میدرخشند، به توسعه حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) در شهر کربلا اشاره کرد و افزود: مهندسین، متخصصین و فرزندان غیرتمند ایرانی با حفظ ماهیت فعلی حرم مطهر، سازهای اجرایی کردهاند که این سازه، یک کار مهندسی ویژه و منحصر به فرد قلمداد میشود.
درویش امیری با تاکید بر تواناییهای مهندسان ایرانی در خصوص توسعه حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع)، اضافه کرد: در این طرح، مراحل مطالعه، طراحی و ساخت ۲۲۶ هزار مترمربع بنا در عرض ۴ سال با روح معماری ایرانی-اسلامی و با اجرای بهترین و زیباترین سازه توسط مهندسین ایرانی به اتمام رسیده است. ضمناً تاسیسات این مجموعه، یکی از پیچیدهترین و مجهزترین تاسیساتی است که گرمایش و سرمایش حرم فعلی و توسعه یافته جدید را تأمین میکند.
استاندار زنجان با بیان اینکه جامعه مهندسین ایرانی، نقش بی بدیلی در دوران دفاع مقدس داشتند که کمتر به آن پرداخته میشود، گفت: هنگامی که از دوران دفاع مقدس و روزگار سخت ملت ایران در جنگ تحمیلی سخن به میان میآید، کمتر از حضور بخش مهندسی رزمی، سخن گفته میشود و باید گفت حق مطلب در این خصوص ادا نشده و در حق این جامعه، به نوعی جفا شده است.
درویش امیری با بیان اینکه مهندسین ایرانی، سربازان جان بر کف دوران دفاع مقدس بودند که بستر عملیات را برای رزمندگان، فراهم میکردند، افزود: این مهندسان و جوانان عاشق وطن، نیرو، استعداد، توانایی، هنر و نبوغ خود را به کار گرفته و هر روز پدیدهای نو طراحی میکردند تا بستری را برای بهترین شیوه رزم با دشمن فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه باید توجه ویژهای به جامعه مهندسین کشور صورت گیرد، خاطر نشان کرد: با وجود گذشت سالها از درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی، هنوز هم دستاوردهای علمی این دانشمند بزرگ ایرانی، محل رجوع همگان است؛ چرا که وی از بزرگترین فلاسفه، ریاضی دانان و دانشمندان پر افتخار ایرانی بود که پس از بزرگانی مانند فارابی، ابوریحان بیرونی، بوعلی سینا و رازی، ظهور کرد.
درویش امیری با اشاره به اینکه در قدیم، مهندس به شخصی اطلاق میشد که به علم هندسه آگاهی داشته باشد، یادآور شد: اکنون دامنه مهندسی، بسیار گسترده و وسیع شده و دانشجویان و دانشپژوهان در رشتههای مهندسی معتبر و شناخته شده در حال فراگیری هستند.
استاندار زنجان با تاکید بر صادرات خدمات مهندسی کشور، گفت: با وجود اینکه جامعه مهندسین ایرانی از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار هستند، اما متاسفانه در صادرات خدمات مهندسی در هیچ رشتهای، موفق عمل نشده است. لذا نباید ظرفیت نظام مهندسی کشور در جغرافیای ایران، محصور شود، بلکه باید فراتر از مرزهای کشور باشد.
