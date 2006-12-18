تعلیق من از کار نشانه ریاکاری دموکراتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، "یان برنهوف" معلم سوئدی شرکت کننده در کنفرانس هو لوکاست در تهران که پس از بازگشت به کشورش در معرض تهدید از دست دادن شغلش قرار گرفته، در مصاحبه با روزنامه "استکهلم سیتی "(17 دسامبر) می گوید : این در واقع سند و گواهی وجود دوروئی دموکراتیکی است که در کشور وجود دارد.

روز جمعه 24 آذرماه دو روز پس از پایان کنفرانس هولوکاست در تهران و بازگشت شرکت کنندگان در این کنفرانس خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معلم سوئیسی شرکت کننده در کنفرانس از کار خود معلق شد.

برخی از مقام ها از جمله مسئول عالی شورای مدارس استکهلم از حزب لیبرال مردم برنهوف را تهدید به تعلیق از کار کردند که در مطبوعات به طور گسترده ای منعکس شد.

این اقدام به سبب شرکت این معلم سوئدی در کنفرانسی صورت گرفت که در روزهای 20 و 21 آذردردفتر مطالعات وزارت خارجه برگزار شد.

افراد درباره برخی ازمسائل حق حرف زدن در وقت فراغت و تعطیلات خصوصی، حتی درخارج از کشور را بدون تهدید ندارند.



وی در این مصاحبه خود را یک " تجدید نظر طلب میانه رو" معرفی کرده و در پاسخ به سؤالی در این باره که آیا حضور در کنار افرادی که خواهان نابودی اسرائیل هستند، تکان دهنده نیست؟ می گوید : " برخی از افرادی که در آن کنفرانس بودند دارای نظراتی هستند که مایل نیستم با آن نظرات هم خوان تلقی شوم. اما در نگاه کلی کنفرانس یک محفل وکانون مفید وثمربخش برای تبادل نظر آزادانه بود ".



برنهوف تردیدی در کشته شدن عمدی یهودیان در دوران نازی ها ندارد، اما عدد 6 میلیون نفرکشته را زیر سئوال برده ومی افزاید : سایر پژوهشگران به عدد 300 هزارنفر(کشته) رسیده اند و این رقم می باید به حقیقت نزدیکترباشد.

برنهوف درباره تهدیداتی که درارتباط با منفصل کردن وی از کار مطرح شده می گوید: هیچگونه دلیل قانونی برای چنین کاری وجود ندارد.

وی خود را آموزگار کامپیوتر می داند که هرگزعقاید خود را درکلاس های درس مطرح نکرده است.