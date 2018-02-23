تزریق بوتاکس روش درمانی موثر برای بیماران سکته مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام اویس قرن، گفت: یکی از موارد مصرف بوتاکس رفع عوارض ناشی از سکته مغزی است که می تواند شامل فلج یک طرفه بدن، اختلال در راه رفتن، ناتوانی در حرکت دست و یا اختلال در تکلم و بلع باشد.

به گفته استادیار نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص نورولوژی، بوتاکس می‌ تواند در رفع اینگونه عوارض بیماران سکته مغزی بکار گرفته شود؛ البته این یک روش درمانی نیست و تنها می‌تواند در کاهش شدت این عوارض کمک کند.

وی اظهار کرد: بیمارانی که حدود ۲ تا ۳ ماه از بروز سکته مغزی در آنها گذاشته است و دچار اینگونه عوارض شده‌اند، می‌ توانند کاندید استفاده از تزریق بوتاکس باشند.

اویس قرن افزود: البته استفاده از بوتولینوم توکسین به تنهایی اثری نخواهد داشت زیرا بعد از ۳ ماه دوباره وضعیت بیمار به حالت اول برمی گردد؛ بنابراین بیماران سکته مغزی در کنار استفاده از این روش باید به اقدامات توانبخشی مانند فیزیوتراپی و کاردرمانی به طور همزمان بپردازند.

وی توضیح داد: برخی اندام ها بعد از سکته مغزی دچار حالت انقباضی می‌شوند زیرا در اثر سکته برخی سلولهای مغزی آسیب بیشتر و برخی آسیب کمتری می بینند؛ عضلات مربوط به سلول هایی که آسیب بیشتری دیده اند، ضعیف می ماند و قسمتی که آسیب کمتری دیده عضله اش قوی می شود و وارد حالت انقباضی می‌شود.

وی افزود: با استفاده از بوتولینوم توکسین عضلاتی که قوی شده اند به طور موقت ضعیف شده و با انجام اقدامات توانبخشی مانند فیزیوتراپی تلاش می‌شود تا هر دو عضله با هم قوی شوند.

استادیار نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: اگر تزریق بوتاکس با اقدامات توانبخشی همراه باشد، در حدود ۳۰ درصد بیماران مغزی بهبودی حاصل می شود؛ به عنوان مثال بیماری که در اثر سکته نمی تواند راه برود با استفاده از این روش ها می تواند با واکر یا عصا راه برود و یا بیماری که نمی تواند دست خود را حرکت دهد، با این روش ها می تواند از دست خود در انجام بسیاری از امور استفاده کند.

اویس قرن در خصوص اینکه آیا استفاده از بوتاکس در همه بیماران سکته مغزی و در هر سنی کاربرد دارد و موثر است ، توضیح داد: سکته مغزی محدودیت سنی زیادی ندارد و ممکن است افراد در سنین ۱۷ تا ۸۰ سالگی را دچار کند؛ بنابراین استفاده از بوتاکس در رفع عوارض سکته مغزی هیچگونه محدودیتی ندارد.