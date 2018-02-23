جلسه ستاد بحران کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه هم اکنون با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ارتش و سایر متولیان در شهرستان دنا در حال برگزاری است.

بررسی روند ادامه عملیات جستجوی پیکرها و برنامه ریزی برای پرواز بالگرد ها در صورت امکان از جمله اهداف این نشست است.

این در حالیست که مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از نامساعد بودن شرایط جوی برای انجام عملیات انتقال و جست‌وجو خبر داد و گفت: در حال حاضر منطقه کوهستانی دنا از شرایط آب و هوایی مساعدی برخوردار نیست.