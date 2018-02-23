به گزارش خبرنگار مهر، همایش دوچرخه‌سواری کودکان شاهرود در قالب همایش شهر انسان‌محور صبح آدینه از ابتدای خیابان ۲۲ بهمن تا میدان آزادی با حضور خانواده‌های شاهرودی و باهدف جایگزین کردن دوچرخه به‌جای خودرو در راستای حرکت به سمت شهر انسان‌محور و عاری از آلودگی‌های ماشینی همچنین گوشزد کردن به مسئولان برای اجرای زیرساخت‌های لازم استفاده از دوچرخه برگزار شد.

حرکت به‌سوی حذف خودروهای تک‌سرنشین

این همایش به همت کارگروه شهرهای انسان‌محور که به‌تازگی در شاهرود نیز راه‌اندازی شده، در حالی برگزار می‌شود که کارشناسان و اعضای این گروه می‌کوشند عادت‌های غلط شهری مانند استفاده از خودروهای شخصی در مسافت‌های کوتاه و یا عدم استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بین مردم را کاهش دهند همچنین استفاده از دوچرخه و پیاده‌روی پیشنهاد اصلی آن‌ها دراین‌باره است.

از سوی دیگر چاقی و کم‌تحرکی و استفاده بیش‌ازحد کودکان از گوشی‌های همراه، این کارگروه را برآن داشت تا به‌منظور حفظ سلامت با برگزاری برنامه‌های همگانی مشارکت هر چه بیشتر مردم را در ساختن شهری انسان‌محور دخیل کند.

این کارگروه برنامه‌های نشاط اجتماعی را در شهرک‌ها نیز دنبال می‌کند و به دنبال راهکارهایی برای استفاده کودکان از فضای شهری است و از سوی دیگر می‌کوشد تا پیام شهر انسان‌محور را به مسئولان نیز ارائه کند، شهری که در آن‌همه چیز بر اساس انسان طراحی و اجرا می‌شود و نه خودروها؛ مقوله‌ای که در سال‌های اخیر متأسفانه به‌طور برعکس در کشورمان و مخصوصاً شاهرود اجراشده است، امروز شاهد طراحی خیابان‌ها و دوربردان و میدان‌ها برحسب راحتی تردد خودروها هستیم و کمترین بهایی به پیاده‌روی و یا دوچرخه از سوی مسئولان مدیریت شهری داده نمی‌شود.

شاهرود می‌تواند پیشگام شهر انسان‌محور باشد

ملیحه شاه ولی از اعضای کارگروه شهر انسان‌محور و کارشناس این حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: همایش «دوچرخه‌سواری کودکان» در شاهرود در راستای حرکت تازه‌ای است که با همکاری کارگروه شهر انسان‌محور در قالب تفاهم‌نامه با نیروی انتظامی و مشارکت شهرداری این شهرستان شکل‌گرفته است تا با برگزاری رویدادهای جمعی به ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری در شهر کمک کند و قرار است این برنامه نقطه آغاز کمپینی باشد که هدف آن از بحث استفاده از دوچرخه، اصلاح الگوی تردد شهروندان در خیابان‌های شهر شاهرود و استفاده بیشتر از دوچرخه به‌جای خودروی شخصی آن‌هم برای مقاصد اصلی سفرهای کاری روزانه است

وی افزود: با توجه به این‌که دوچرخه به‌عنوان وسیله نقلیه شهری مزایای متعددی ازجمله کمک به‌سلامت جسمانی افراد جامعه، ایمنی بیشتر در ترددهای شهری، کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، مصرف کمتر منابع انرژی و سوخت و ایجاد شورونشاط اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی دارد و نظر به این‌که هر حرکت فرهنگی و زیربنایی بهتر است از دوران کودکی آموزش داده شود گام اول این کمپین با حضور کودکان آغاز شد.

ضرورت ایجاد زیرساخت‌های شهر انسان‌محور

عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع نیز در درباره این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: اولین قدم در راستای تبدیل شهری به انسان‌محوری را برخورداری از زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری ایمن می‌داند و می‌گوید: در وهله نخست شهرداری باید با دایر کردن ایستگاه‌هایی امکان اشتراک‌گذاری دوچرخه را در شهرها فراهم یا محلی را برای پارک دوچرخه بدون دغدغه برای شهروندان ایجاد کند.

محمد درویش چنین ادامه می‌دهد: اتوبوس‌های شرکت واحد می‌توانند فضایی را برای تبدیل‌شدن به شهری زیست محور ایجاد کنند، به‌عنوان مثال در نیشابور با برداشتن چند صندلی امکان وارد شدن افراد با دوچرخه داخل اتوبوس فراهم شد و شهروندان می‌توانند بخشی از مسیر را با دوچرخه به کمک اتوبوس طی کنند.

وی همچنین افزود: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب و در اختیار گذاشتن وام‌های بدون سود امکان خرید دوچرخه را برای همه اقشار مختلف مردم فراهم کند.

حرکات نمادین راهی برای فرهنگ‌سازی

مسئول طرح شهر انسان‌محور شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، انجام حرکت‌های نمادین در شهر را به‌عنوان راهکاری برای تبدیل‌شدن به شهر انسان‌محور می‌داند و چنین می‌گوید: انجام برنامه‌های ورزشی فرهنگی عمومی در سطح شهر به مناسبت‌های مختلف مانند پیاده‌روی‌های عمومی یا دوچرخه‌سواری در خیابان‌های اصلی شهر می‌تواند مردم را به استفاده از دوچرخه ترغیب کند.

محمدرضا مجاهدی چنین ادامه می‌دهد: اقداماتی نظیر همایش‌های دوچرخه‌سواری به‌تدریج تاثیر خود را بر مردم و مسئولان می‌گذارد و به آن‌ها یادآوری می‌کند که شهر در درجه اول برای مردم محل زندگی و تعاملات اجتماعی انسان‌ها است نه خودرو و از سوی دیگر لذت باهم بودن را چشیدن خود محرک خوبی برای تغییرات عادات رفتاری به‌خصوص اصلاح الگوی تردد در شهر محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: در شهر انسان‌محور سهم پیاده، دوچرخه و حمل‌ونقل عمومی و خودروی شخصی در سیستم حمل‌ونقل شهر مشخص‌شده است و در طرح‌های جامع ترافیک و حمل‌ونقل شهری و برنامه‌ریزی‌های شهری مربوطه اولویت با پیاده و دوچرخه و سپس حمل‌ونقل عمومی و در انتها خودرو شخصی باید مدنظر باشد اما متأسفانه در حال حاضر برعکس است.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ضمن بیان اینکه با تبدیل به شهری انسان‌محور تعاملات اجتماعی، آرامش فضای شهری افزایش پیدا خواهد کرد، چنین ادامه می‌دهد: در شهر شاهرود هم باید این مراحل را انجام داد، البته می‌توان کارها را به‌موازات نیز پیش برد و کارگروه شهر انسان‌محور با همین هدف آغاز به کارکرده است که با برگزاری رویدادهای اجتماعی و فرهنگی زمینه‌ساز تغییرات سخت‌افزاری در شهر برای ایجاد شهری انسان‌محور شود.

خیز شاهرودی‌ها برای انسان‌محور شدن

شهر انسان‌محور دارای ویژگی‌های مهمی است مثلاً خیابان‌هایش بر اساس نیاز انسانی طراحی می‌شوند و نه اینکه خودروها راحت باشند، برای مثال در طراحی خیابان ابتدا پیاده‌رو، فضای سبز، مسیر دوچرخه، حریم راه، محل قرارگیری پل عابر پیاده، مسیر اتوبوس و ... طراحی می‌شود و سپس جا برای خودرو باقی می‌ماند این حرکت شاید ایده آل باشد اما چه کسی می‌تواند بگوید در شاهرود تحقق‌نیافتنی است؟

حرکات بزرگ را باید از کارهای کوچک شروع کرد، شاید چند رکاب بر دوچرخه کوچک کودکان شاهرودی در نظر برخی کاری ویژه نباشد و شاید اصلاً نیازی به پوشش خبری آن نیز نبود اما اگر چشم تارا بشوییم جور دیگری بنگریم خواهیم دید که همین دست‌ها و پاهای کوچک امروز مقدمات اتفاقاتی را رقم می‌زنند که آینده‌ای سبزتر در انتظار نسل آتیه ساز ایران اسلامی باشد پس باید در کنارشان بود.