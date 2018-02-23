به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ آبان ماه سال جاری زلزله شدید ۷.۳ ریشتری، کرمانشاه را لرزند و در پی آن تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و تعداد قابل توجهی از خانه‌های مردم نیز تخریب شد و از بین رفت.

پس از این حادثه مردم ایران در نقاط مختلف کشور اقدام به ارسال کمک‌های نقدی، غذایی، مالی کردند و بسیاری نیز راهی امداد رسانی به هموطنان در مناطق زلزله زده کرمانشاه شدند.

در این بین هم بسیاری از هنرمندان و چهره‌های ورزش وارد گود شده و از مردم برای کمک به زلزله زدگان دعوت کردند.

نیروهای امدادی هلال احمر، شهرداری تهران و سایر خیریه‌ها نیز برای کمک به مردم زلزله زده آمادگی خود را اعلام کردند و با ارسال کمک‌ها کار خود را آغاز کردند.

حجم این کمک‌ها به گونه‌ای بود که مردم زلزله زده کرمانشاه بارها اعلام کردند که دیگر نیازی به مواد غذایی ندارند و مشکل اصلی آنها نبود پتو، لباس گرم و کانکس است.

با شروع بارندگی و سرد شدن هوا مشکلات مردم زلزله زده نیز بیش از پیش شده و این در حالی بود که تعدادی از کودکان نیز به دلیل سرما و نبود کانکس جان خود را از دست دادند.

ارینای دو ساله در پی تب شدید و تشنج و نداشتن سرپناه در منطقه زلزله زده روستای ناوه فره از استان کرمانشاه، محمد نوزاد ۴ ماهه دومین قربانی سرمازدگی و کارن نوزاد ۲ ماه و ۱۰ روزه تنها ۳ کودکی هستند که خبر جان دادن آنها رسانه‌ای شد.

اما حالا داستان زلزله کرمانشاه با ماه‌های قبل و روزهای اولیه حادثه کاملا متفاوت است، کمک های غذایی به پایان رسیده است و دیگر خبری از تردد کامیون‌ها و خودروها برای کمک نیست.

مشکل اصلی مردم زلزله زده کرمانشاه در حال حاضر، نداشتن کانکس و عدم رعایت بهداشت در روستاها و حتی حاشیه‌های شهر سرپل ذهاب است، موضوعی که مردم زلزله زده به شدت از آن رنج می‌برند.

محله پاونار حاشیه سر پل ذهاب یکی از محلاتی است که خانواده‌های زیادی در چادر زندگی می‌کنند و این در حالی است که چادرهای آنها در کنار گودالی است که مرکز جمع آوری زباله‌ها است و سگ‌های ولگرد در آنجا تردد می‌کنند.

ساکنان این محله در بدترین شرایط زندگی می کنند و علاوه بر مشکلات بهداشتی در چادرهایی زندگی می کنند که نمی‌توانند از سرما جلوگیری کنند و کودکان بسیاری در این محله بیمار هستند و هر لحظه مرگ، آنها را تهدید می کند.

هم اکنون برخی خانواده‌ها در این محله فاقد کانکس هستند. این در حالی است که بسیاری از کودکان در چادرها بیماری‌های عفونی گرفته اند ضمن اینکه امکانات درمانی در این منطقه نیز بسیار محدود است.

علی رغم تلاش خیریه ها برای حمایت از مردم زلزله زده و ارسال کانکس اما شرایط در این مناطق همچنان بحرانی است و مردم شب‌های سردی را تا به صبح سپری می کنند.

به گفته تعدادی از افراد در این مناطق، دولت نیز نتواسته‌ است به وعده های خود عمل کند و اگر کمک‌های مردمی و خیرین نبود چه بسا که شرایط بسیار سخت و دشوارتر بود.