واکنش احد پازاج به انتخاب برخی فرنگی کاران ملی پوش

به گزارش خبرگزاری مهر، احد پازاج در این رابطه گفت: طبق فرآیند انتخاب تیم های ملی، سابقه مدال آوری در رقابت های جهانی ۲۰۱۷ فرانسه و مدال آوری در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال، عملکرد و نتایج کشتی گیران در رقابت های جام بین المللی تختی، سابقه مدال آوری در مسابقات جوانان جهان سال ۲۰۱۷ فنلاند و سابقه کسب مدال طلا در بازی های داخل سالن آسیا – اقیانوسیه (ایندورگیم) برای انتخاب ملی پوشان در رقابت های آسیایی قرقیزستان باید مد نظر قرار می گرفت.

پازاج تصریح کرد: در همه اوزان بجز دو وزن ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم این موضوع عینا رعایت شد و کادر فنی در وزن ۸۵ کیلوگرم نیز عین فرآیند عمل کرده و با توجه به سابقه مدال آوری نوری در رقابت های جهانی وی را انتخاب کرد.

وی با اشاره به اینکه سامان عزیزی هم مانند سایر کشتی گیران حاضر در اردو یک سرمایه ملی است اظهار داشت: از عزیزی انتظار داشتم وقتی خودش می دانست که در تست سلامت سه ستاره شده و باید به کمیته انضباطی برود و عملا امکان اعزام وی به آسیایی را نداریم وارد حواشی این چنینی نمی شد.، ضمن اینکه در مورد نرفتن به اوکراین هم وی اعلام کرده بود کارمند آموزش و پرورش است و مشکل خروجی ندارد اما در لحظات آخر مشخص شد که اجازه خروج ندارد.

پازاج در مورد اعزام نشدن بلفکه به قهرمانی آسیا اظهار داشت: کادر فنی با توجه به شرایط تمرینات کشتی گیران، و توان وفق پذیری ایشان با مقررات جدید (اجرای فن درخاک) در نهایت همگی رای به انتخاب خلیلی دادند تا وی را نیز آزمایش کنند.

وی خاطرنشان کرد: بلفکه هم همچون حیدری راهی تورنمنت اوکراین شده است و انشالله با رفع نواقص فنی و موفقیت در رقابت های انتخابی، می تواند در مسابقات مهم پیش رو صاحب دوبنده تیم ملی شود.