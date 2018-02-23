  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

اعزام نیروها به ارتفاعات پازن پیر در صورت بهبود شرایط جوی

اعزام نیروها به ارتفاعات پازن پیر در صورت بهبود شرایط جوی

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی کامل نیروهای امدادی و تجهیز مناسب برای صعود به ارتفاعات پازن پیر در صورت بهبود شرایط آب و هوایی خبر داد.

دریافت 6 MB

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر جمعه در حاشیه ستاد بحران کهگیلویه و بویراحمد که با حضور فرماندهان ارتش، مسئول تیم های امداد و نجات، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس و سایر متولیان در شهرستان دنا برگزار شد، افزود: در حال حاضر تمام نیروها در حالت آماده باش قرار دارند، اما با توجه به شرایط آب و هوایی، مه غلیظ، برف و کولاک و هشدار سازمان هواشناسی امکان دسترسی به محل لاشه هواپیما وجود ندارد.

احمدی با بیان اینکه در جلسه ستاد بحران جدیدترین راه کارهای مورد نظر برای دسترسی نیروها به ارتفاعات مطرح شد، ابراز داشت: با بهبود شرایط آب وهوایی در کمترین زمان ممکن نیروها به ارتفاعات اعزام می شوند و انتقال پیکرها انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین مسئولین گروه های تخصصی امداد و نجات و فرماندهان نیروهای ارتش و ... آخرین وضعیت نیروها و برنامه های خود برای صعود به ارتفاعات را شرح دادند.

استاندار خاطرنشان کرد: در صورتی که شرایط آب و هوایی و توپوگرافی منطقه اجازه دهد، هلی برن نیروها به نزدیکی محل حادثه نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4234730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها