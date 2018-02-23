بوستان جنگلی سرخه حصار قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حق‌شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، پنجشنبه سوم اسفند ماه به منظور بررسی وضعیت فرهنگی و گردشگری این منطقه از مراکز گردشگری و تاریخی منطقه ۱۳ دیدن کردند.

حسن خلیل آبادی در این خصوص با اشاره به اینکه در مجاورت مقبره الشهدا آثار میراثی به نام قصر فیروزه قرار دارد، عنوان کرد: متاسفانه نتوانستیم از این بنای میراثی که از دوره قاجار ساخته شده و دارای معماری ویژه‌ای است، بازدید کنیم، اما آنچه که از دور مشاهده شد نشانگر این است که بنای مذکور از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

خلیل آبادی افزود: متاسفانه بناهای اطراف مقبره الشهدا که در حال ساخت هستند، یا برخی سازه ها که در پادگان آن محدوده ساخته می‌شوند، در حریم ملکی قصرفیروزه قرار دارند که در سال ۱۳۵۵ به ثبت ملی رسیده است.

وی با بیان اینکه در زمان جنگ لازم بود در این محدوده پادگان ایجاد شود، گفت: با ساخت پادگان ملک میراثی در میان پادگان قرار گرفت. حال امیدواریم فرماندهان این پادگان امکانی را ایجاد کنند تا مردم بتوانند برای بازدید از قصر فیروزه که یکی از قدیمی‌ترین کاخ‌های قاجاری تهران است، وارد این قصر شوند.

رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش اظهار کرد: در ادامه بازدیدها وارد محوطه بیمارستان شهید دکتر لواسانی (سرخه حصار) شدیم. در این بیمارستان نیز کاخ یاقوت که از بناهای تاریخی واقع در این مرکز پزشکی است و اکنون دفتر اداری و مدیریت بیمارستان در آن قرار دارد، تحت نظر اداره میراث بازسازی شده دیدن کردیم.

وی با تاکید بر اینکه حال این اثر نسبتاْ خوب است، گفت: قرار شد با پیگیری شهردار محترم این بنا برای بازدید عموم مهیا شود. ضمنا در محوطه بیرونی و جنوب بیمارستان قطعه زمینی وجود دارد که قرار شده با سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل به بیمارستانی با هدف جلب توریست سلامت ایجاد شود.

خلیل‌آبادی افزود: همچنین برج نیمه مخروبه موجود بر تپه های شمال بیمارستان نیز از آثار برج دیده‌بانی قصر فیروزه، یاقوت و منطقه شکاربانی سلطنتی قاجار است که این دو اثر در بیمارستان مذکور واقع شده است.

وی اظهار کرد: سپس وارد محوطه جنگلی سرخه حصار که در شرقی ترین نقطه پایتخت قرار دارد شدیم، این پارک جنگلی در مجاوت این آثار میراثی امکانات خوبی را در خود جای داده و شهردار منطقه ۱۳ برنامه‌های مناسبی را برای این بوستان جنگلی در نظر دارد.

خلیل آبادی با تاکید بر اینکه این فضا برای شهر تهران یک نعمت بزرگ محسوب می‌شود، گفت: این بوستان دارای یک فضای سبز زیبا و با امکانات دوچرخه‌سواری، پینت بال، رستوران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، گلخانه گیاهان دارویی و پیاده راه است که مردم به خصوص مردم شرق تهران باید از این فرصت استفاده کنند.

وی افزود: همینطور دانش‌آموزان مدارس نیز می‌توانند از این فضای سبز و گردشگری استفاده کنند؛ چرا که بوستان جنگلی سرخه حصار فضایی بسیار خوب و مناسب دارد و برنامه‌هایی برای توسعه آن در نظر گرفته شده است.

عضو شورای شهر تهران ، ری و تجریش گفت: همچنین مقرر شده برای موتور سواران پیست مجزا ایجاد شود و برای کودکان و نوجوانان نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که قرار است در حاشیه بوستان مشرف به خیابان شهید دوران شهربازی تاسیس شود.

خلیل آبادی دیگر اقدامات در دست اجرا به منظور توسعه پارک سرخه حصار را تشریح کرد و گفت: همچنین شهردار منطقه ۱۳ در نظر دارد در بوستان جنگلی سرخه حصار تله کابین، سورتمه و کلبه‌هایی برای مدیریت بحران و اسکان موقت شهروندان ایجاد کند.

به گفته وی، در داخل پارک جنگلی سرخه حصار، طرح‌هایی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه این بوستان در نظر گرفته شده است که اگر این طرح‌ها اجرا شود، این پارک به قطب گردشگری تهران تبدیل می‌شود.

رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: در پایان به منطور بازدید از بازارچه نوروزی به فلکه دوم نیروی هوایی رفتیم و ضمنا با شنیدن مشکلات شهروندان در بوستان فلکه دوم نیروی هوایی با معضلات منطقه آشنا شدیم. اجرای زنده رقص نوروزی خراسانی در میدان مذکور، پایان زیبایی برای این بازدید رقم زد.