افزایش تعرفه واردات کنجاله منتفی شد

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به لغو شدن افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا درباره دلایل منتفی شدن این مساله، اظهارداشت: هرگونه افزایش سودبازرگانی و تعرفه واردات نهاده های دامی همچون کنجاله سویا به معنای افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: دولت هم به توصیه رئیس جمهور تا اطلاع بعدی از هر اقدامی که باعث بالارفتن قیمت کالاهای اساسی از جمله محصولات پروتئینی شود منع شده است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: با فرض اینکه قیمت کنجاله سویا ٣٧٠ دلار در هر تن باشد، هر ١ درصد افزایش تعرفه کنجاله سویا حداقل باعث افزایش ١٣ تومانی هر یک کیلو کنجاله سویا شده و این رقم نیز به قیمت تمام شده محصولات نهایی همچون شیر، گوشت و تخم مرغ افزوده می شود.

موافق قدیری افزود: ضمن اینکه افزایش ناگهانی نهاده هایی همچون کنجاله سویا نظم و آرامش بازار را برهم زده و در تورم و افزایش حبابی قیمت نهاده های دامی دیگر نیز تاثیرگذار است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افزایش قیمت جهانی کنجاله سویا به دلایل و مشکلات متعددی که در کشورهای تولیدکننده مطرح و بازیگران اصلی این کالا بوجود آمده تا چند ماه ادامه خواهد داشت، گفت: تجربه این سالها نیز نشان داده که صنایع دام و طیور آنقدری که از افزایش قیمت های جهانی نهاده های دامی تاثیرپذیر بوده از کاهش قیمت های جهانی بهره مند نشده است. باید انجمن های معتبر با ارائه گزارشات کارشناسی واکاوی کنند که ایراد کار در کجاست و به دنبال حل مشکل به صورت ریشه ای و پایدار باشند.