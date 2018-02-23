المپیاد ورزشی های همگانی دانشجویان در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پیش ازظهر جمعه با حضور مسئولان در ساری آغاز شد.

سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سخنانی با بیان اینکه باید به صورت جدی به فکر سلامت جسم و روان دانشجویان بود، گفت: یکی از بهترین راه های دستیابی به این هدف ورزش همگانی است.

وی با اظهار این مطلب که ورزش همگانی هزینه ی زیادی هم ندارد و می تواند به نشاط و شادابی دانشجویان و به تبع آن جامعه کمک بسیاری کند، بیان کرد: امروزه بیماری های غیرواگیر مهمترین عامل مرگ و میر و ازکارافتادگی در جامع محسوب می شوند که با ورزش و از جمله ورزش همگانی می توان میزان آن را کاهش داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود : در سایه ی شادابی و نشاط دانشجویان ، امر آموزش و پژوهش نیز توسط آنان شور و رونق بیشتری خواهد یافت.

قرائت سوگندنامه، حمل مشعل سومین دوره المپیاد توسط یکی از دانشجویان علوم پزشکی، رژه تیم‌های شرکت کننده در این دوره از المپیاد از جمله دیگر برنامه‌های مراسم افتتاحیه است.

سومین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا ۷ اسفندماه در خزرآباد ساری با حضور ۸۰۱ دانشجو از ۴۸ دانشگاه علوم پزشکی به همراه ۱۱۶ مربی و ۱۰۵ سرپرست به در قالب تیم‌های مختلف در ۱۰ رشته طناب کشی، طناب زنی، فریزبی، داژبال، فوتبال رومیزی،آمادگی جسمانی، لیوان چینی، پله نوردی، روبیک ودارت برگزار می‌شود.