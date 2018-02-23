معرفی برندگان مسابقه عکس «سفر به خانه خدا» در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان مسابقه ملی عکس «سفر به خانه خدا» ششم اسفندماه ۹۶، ساعت ۱۷:۴۵ در محل سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد

در آیین اختتامیه این مسابقه ۹ اثر برگزیده نهایی معرفی و از برگزیدگان تجلیل و قدردانی می‌شود.

از میان حدود ۳ هزار اثر ارسالی به دبیرخانه مسابقه از استان های سراسر کشور، ۱۸۹۰ اثر به مرحله داوری راه یافت که در نهایت هیات داوران، ۷۵ اثر را برای کتاب مسابقه، ۵۳ اثر را برای نمایشگاه و ۱۱ اثر را به عنوان آثار برتر و شایسته تجلیل برگزیدند.

مسابقه ملی عکس «سفر به خانه خدا» در محورهای عزت و کرامت حجاج ایرانی، وحدت در جهان اسلام، عملیات اجرایی حج سال ۱۳۹۶، لحظه‌های ویژه عبادی، سلفی بناها و آیین‌ها و استقبال از حجاج سال ۹۶ و به همت شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری دانشگاه تهران و با همکاری و مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شده است.

مسعود زنده روح کرمانی دبیر هنری مسابقه و افشین شاهرودی، کمال الدین شاهرخ و حسن غفاری اعضای هیات داوران مسابقه هستند.

حضور در این مراسم برای عموم مردم و رسانه ها آزاد است.