دشمنان برای ضربه زدن به کشور درصدد ایجاد راهکارهای نو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا پیش از ظهر جمعه در همایش دوروزه فعالان فرهنگی استان البرز که در مجموعه فرهنگی، ورزشی دشت بهشت برگزار شد، بابیان اینکه جبهه فرهنگی انقلاب برای پیشرفت و توسعه فرهنگی کشور شکل‌گرفته است، اظهار کرد: اگر همه اقشار مردم باهم باشند و برای تحقق آرمان‌های امام در یک جبهه فعالیت کنند، قطعاً به پیروزی‌های بزرگی خواهیم رسید.

مسئول بنیاد کرامت رضوی در ادامه بابیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی از هیچ فرصتی نمی‌گذرند، تأکید کرد: آن‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون هجمه‌هایی اعم از هشت سال جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، داعش و غیره را به کشور وارد کردند تا جمهوری اسلامی را از حرکت به سمت جلو بازدارند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه دشمن بر روی پژوهش های ما، پژوهش می‌کند و از آن‌یک الگوی عملکرد راهبردی به دست می‌آورد، عنوان کرد: تنها راه مقابله با دشمنان وحدت میان اقشار مختلف مردم است. نظام سلطه برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت کشور تلاش می‌کند.

یکتا با اشاره به اینکه دشمنان اسلام در کمین لحظه‌ای فرصت برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند، خاطرنشان کرد: آن‌ها برای ریشه‌کن کردن انقلاب تلاش می‌کنند چراکه از جهانی‌شدن این انقلاب و فرهنگ مجاهدت باخبر هستند.

وی ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی می‌دانند که با توسعه انقلاب در سطح جهانی، باید هزینه‌های بیشتری برای به سلطه درآوردن کشورهای مختلف بپردازند. آن‌ها از راهکار جنگ سخت برای به سلطه درآوردن کشورهای مختلف خسته شده‌اند و درصدد ایجاد راهکارهای نو هستند.

عضو هیئت امناء بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء (عج) کشور در بخش دیگری با تأکید بر لزوم حرکت به سمت خدا و استفاده از پتانسیل‌های درون کشور، افزود: هرکجا که برای رضای خدا حرکت کردیم به موفقیت رسیدم و این مهم بر اهمیت خدایی شدن همه مسئولان تأکید دارد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر موضوع آتش به اختیار، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب جوانان را به آتش به اختیار دعوت کردند. آتش به اختیار به معنای آن است که هرکه در توان خود برای تحقق اهداف انقلاب عمل کند.

یکتا نگاه به درون و استفاده از پتانسیل‌های کشور در مسائل اقتصادی را مهم اعلام کرد و گفت: این اقدام موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود. فعالیت در انقلاب فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ اتکا به خود موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.

وی بابیان اینکه نیروهای جبهه فرهنگی برای رسیدگی به مطالبات فرهنگی تلاش می‌کنند، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی بر تمام اتفاقات درون کشور نظارت دارند و این مهم بیانگر آن است که نباید اجازه دهیم دشمنان به اطلاعات موجود در کشور وارد شوند و با سوءاستفاده از آن علیه کشور اقدام کنند.

مسئول بنیاد کرامت رضوی بابیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی با هجمه واردکردن به این کشور خواهان عدم پیشرفت ایران هستند، تأکید کرد: بیشتر پژوهش های دشمنان بر روی وضعیت فرهنگی، اعتقادی ملت ایران است تا با استفاده از آن‌ها نقشه‌های شوم خود را در کشور عملی کنند.

وی بابیان اینکه داعش و منافقان داخل کشور برای خدشه‌دار کردن چهره جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب تلاش می‌کنند، اضافه کرد: مهم‌ترین هدف دشمنان اسلام که تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی در جهان است، بر همه آشکار است، آن‌ها با این شیوه‌ها به نتیجه نخواهند رسید زیرا تا رهبری دانا و ملتی آگاه در این کشور وجود دارد، هیچ‌کس نمی‌تواند علیه ایران اقدامی کند.

عضو هیئت امناء بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء (عج) کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که اقدامات فرهنگی با تأثیرگذاری فراوان توسط نوجوانان و جوانان میسر می‌شود، بیان کرد: بسیاری از افرادی که مدعی هستند که در راستای تحقق اهداف انقلاب اقدامات فرهنگی انجام می‌دهند، در خط و مسیر انقلاب قرار ندارند و این مهم نشان از اهمیت تشدید نظارت بر امور فرهنگی جامعه اسلامی کشور دارد.