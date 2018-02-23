مسئولان به شعارهای انقلاب پایبند باشند/ ضرورت پرهیز از سیاه نمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی کشکولی در نشست مجمع سالانه شورای راهبردی بسیج فرهنگیان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) با شعار استقلال آزادی، جمهوری اسلامی پا به منصه ظهور گذاشت و شعارها و راهبردهایی را به دنیا اعلام کرد که به‌نوعی اعجاز انقلاب اسلامی ایران بود و نظیری در دنیا نداشت.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب‌های مردمی در دنیا هرکدام به‌نوعی تک راهبردی بود و یا استقلال را شعار خود قرار می‌داد و یا به مقوله آزادی تأکید می‌کرد.

جنگ نیابتی از طرف دشمنان در حوادث اخیر

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان اعجاز انقلاب اسلامی را این‌چنین تشریح کرد که انقلاب اسلامی ایران ضمن توجه به اسلامیت و جمهوریت، به استقلال و آزادی کشور نیز نگاهی جامع و کلان داشت.

سردار کشکولی در ادامه به آسیب‌شناسی تحرکات اخیر در برخی شهرهای کشور پرداخت و ادامه داد: از هفتم تا دهم دی‌ماه در ۵۷ شهر کشور تحرکاتی رخ داد که درمجموع ۵۴ هزار نفر به‌صورت هم‌زمان و ۱۱۰ هزار نفر به‌صورت غیر هم‌زمان تجمعاتی انجام دادند.

وی ادامه داد : این تحرکات را می‌توان به‌نوعی یک جنگ جهانی نیابتی از طرف دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌حساب آورد که تمام توان و تجهیزات خود را به کار گرفتند تا بلکه بتوانند با سوءاستفاده از تنگناهای اقتصادی و اشتغال مردم آن‌ها را به خیابان‌ها بکشانند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان تصریح کرد: گرچه این نقشه بسیار حساب‌شده و دقیق بود و از قبل همه‌چیز به‌دقت بررسی‌شده بود ولی با انحراف گردانندگان این بازی و شعارهای برانداز علیه نظام مردم خود را از این هنجارشکنان جدا کردند و در دام آن‌ها نیفتادند.

سردار کشکولی به رای بالغ‌بر ۹۸ درصدی مردم در همه‌پرسی سال ۵۸ به‌نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: باگذشت بیش از ۴۰ سال از عمر انقلاب این آمار کمتر از ۲ درصدی مخالفان یا ممتنعین نظام جمهوری اسلامی به کمتر از ۳ درصد در اغتشاشات سال جاری رسید که نشان می‌دهد مردم همچون گذشته به‌نظام و انقلاب اعتماد دارند و خود را وفادار به آرمان‌های امام و رهبری می‌دانند.

مسئولان به شعارهای انقلاب پایبند باشند

سردار کشکولی تأکید کرد: باوجودی که جریان تبادل اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی مجازی دائم در حال پیشرفت است و جوانان و نوجوانان مرتب در معرض شبهه افکنی دشمنان قرار دارند اما آمار ریزش آن‌چنان ضعیف است که می‌توان با جرات گفت که دشمن نتوانسته دین‌گریزی را در نسل جوان ارتقاء دهد و نسل چهارم انقلاب خود را مقید به ارزش‌های دینی و اعتقادی می‌داند.

وی در بیان مصادیق وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب گفت: شرکت بالغ‌بر ۷۳ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و حضور حماسی مردم در راهپیمایی‌های ۹ و ۱۳ دی و ۲۲ بهمن‌ماه نشان داد که مردم درصحنه هستند و حاضرند برای پایداری نظام و انقلاب فداکاری کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به انجام تحقیقات میدانی در خصوص پایبندی مردم به اجرای احکام الهی در کشور، تبعیت بی‌چون‌وچرا از مقام معظم رهبری، حفظ روحیه انقلابی و استکبارستیزی مردم و نگاه منفی آن‌ها نسبت به برنامه‌های ماهواره‌ای اشاره کرد و گفت: نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که مردم از آرمان‌های اولیه انقلابی فاصله نگرفته‌اند و بازهم همچون گذشته روحیه انقلابی خود را حفظ کرده‌اند.

سردار کشکولی اضافه کرد: درحالی‌که مردم نسبت به آرمان‌های اولیه انقلاب وفادار مانده‌اند اما تأکید کرده‌اند که نیاز هست تا مسئولین و مدیران بیشتر به شعارهای انقلاب پایبند شوند و در عمل خود را مقید به اجرای آن بدانند.

ضرورت پرهیز از سیاه نمایی

وی به نقش ارزنده معلمان در تربیت دینی دانش آموزان هم تأکید کرد و افزود: در جمع معلمان انسان‌های متدین و متعهد بسیاری وجود دارد و نباید اعتمادبه‌نفس و خودباوری را کم‌رنگ کنیم و با سیاه نمایی واقعیت‌ها را وارونه جلوه داد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان نگاه بسیج را ساختن تمدن اسلامی عنوان کرد و افزود: همه نیروهای انقلابی باید خود را توانمند کنند و روحیه مطالبه گری را با نگاه مشفقانه و دلسوزانه تقویت کنند.

سردار کشکولی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: برای اینکه زمینه‌های واگرایی را کمرنگ کنیم باید امیدبخشی را در مردم تقویت کنیم، مأیوس سازی دشمنان، تبیین و تشریح پیشرفت‌ها، پرهیز از سیاه نمایی و گم نکردن اهداف انقلاب را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و باور کنیم که دشمنان به دنبال شبهه افکنی در جامعه هستند و بیشتر به دنبال شبهه‌های فکری و عقیدتی هستند.

وی بر خدمات و فعالیت‌های آموزش‌وپرورش در عرصه‌های مختلف تربیتی و آموزشی صحه گذاشت و ادامه داد: اقتدار بیرونی و استحکام درونی انقلاب ما به‌اندازه‌ای است که هیچ دشمنی توان مقابله با کشور ما را ندارد و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران هم‌مرزهای جهانی را درنوردیده و به الگوی جهانی تبدیل‌شده است.