به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی بلالی پیش ازظهر جمعه در یادواره پنج شهید بابل پشت بابلسر با بیان اینکه هابیل و قابیل سمبل جبهه حق و باطل است ادامه داد: این روند در تاریخ ادامه یافت تا به زمان ما رسید و ظهور و بروز این روند در عرصه های مختلف دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس کسی به ما کمک نمی کرد درحالیکه ۳۸ کشور در جبهه باطل به صدام کمک می کردند گفت: امروز دشمنان جرات چپ نگاه کردن به جمهوری اسلامی ندارد و قدرت نظامی علیه ما را ندارند.

وی با بیان اینکه پایه های قدرت نظامی ایران اسلامی به دست ملت ساخته شده است گفت: ما امنیت کشور را از کسی قرض نگرفته ایم و روی پای خود ایستاده ایم.

سردار بلالی با بیان اینکه ایثارگری های شهدا راه را تسهیل کرده است گفت: مردم نشان دادند از همه مسئولان جلوتر هستند و نیازی به سفارش ندارند و در عرصه های مختلف نشان دادند پای انقلاب ایستاده اند.

وی تصریح کرد: مسئولان باید به هدفی که شهدا داشتند توجه کنند و مسئولان موقعی که باید پست ها را برعهده بگیرند اگر هدفشان با شهدا هماهنگ هستند پست را بگیرند زیرا مردم به جهت و مسیری که حضرت امام ترسیم کرده علاقمند هستند و تا آخرین قطره خون دنبال می کنند و عمده مسئولان اینگونه هستند.

سردار بلالی با اظهار اینکه هشت شال دفاع مقدس مملو از امدادهای غیبی بوده است افزود: به فرمایش حضرت امام راحل، انقلاب را در دوران دفاع مقدس به دنیا صادر کرده ایم و پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زده ایم.