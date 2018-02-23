به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب زاده ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شامگاه روز پنج شنبه سوم اسفند در یک منزل مسکونی در محله ی جنوبی شهر بوشهر سه نوجوان در حال ساخت مواد محترقه دست ساز دچار مصدومیت ناشی از انفجار شدند.

وی اضافه کرد: حال یکی از مصدومین وخیم است به طوری که تمام اعضای اصلی بدن وی دچار سوختگی شدید شده است.

سرهنگ عرب‌زاده با بیان اینکه بی احتیاطی این نوجوانان صدمات و خسارات مادی، جسمی و روحی غیر قابل جبرانی را به این افراد و خانواده هایشان وارد کرده اظهار داشت: والدین با آموزش و کنترل فرزندان خود از خطرات سوء مواد محترقه پیشگیری کنند و توجه داشته باشند که حوادث زاییده بی احتیاطی و ناآشنایی به مسایل ایمنی است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: از آنجا که بیشتر قربانیان این گونه حوادث کودکان و نوجوانان هستند بر والدین واجب است، فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش‌زا آگاه کنند و آنان را از بازی با چنین موادی برحذر دارند و نظارت خود را بر فرزندان بیشتر کنند.

وی تصریح کرد: در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از مواد محترقه، افراد نگهدارنده و استفاده کننده ضامن هستند و به تناسب نوع خسارت وارده برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.