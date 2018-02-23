  1. استانها
  2. بوشهر
۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

فرمانده انتظامی بوشهر:

انفجار مواد محترقه دست‌ساز ۳ نوجوان بوشهری را مصدوم کرد

انفجار مواد محترقه دست‌ساز ۳ نوجوان بوشهری را مصدوم کرد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت: بر اثر انفجار مواد محترقه دست ساز در یکی از محلات جنوبی شهر بوشهر سه نوجوان مصدوم شدند که حال یکی وخیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب زاده ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شامگاه روز پنج شنبه سوم اسفند در یک منزل مسکونی در محله ی جنوبی شهر بوشهر سه نوجوان در حال ساخت مواد محترقه دست ساز دچار مصدومیت ناشی از  انفجار شدند.

وی اضافه کرد: حال یکی از مصدومین وخیم است به طوری که تمام اعضای اصلی بدن وی دچار سوختگی شدید شده است.

سرهنگ عرب‌زاده با بیان اینکه بی احتیاطی این نوجوانان صدمات  و خسارات مادی، جسمی و روحی غیر قابل جبرانی را به این افراد و خانواده هایشان وارد کرده اظهار داشت: والدین با آموزش و کنترل فرزندان خود از خطرات سوء مواد محترقه پیشگیری کنند و توجه داشته باشند که حوادث زاییده بی احتیاطی و ناآشنایی به مسایل ایمنی است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: از آنجا که بیشتر قربانیان این گونه حوادث کودکان و نوجوانان هستند بر والدین واجب است، فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش‌زا آگاه کنند و آنان را از بازی با چنین موادی برحذر دارند و نظارت خود را بر فرزندان بیشتر کنند.

وی تصریح کرد: در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از مواد محترقه، افراد نگهدارنده و استفاده کننده ضامن هستند و به تناسب نوع خسارت وارده برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4234772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها