فیلم کوتاه «برام یه شعر بخر» در آمریکا ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «برام یه شعر بخر» به نویسندگی و کارگردانی رضوان خورسندی در دانشگاه کلمسون ایالت کارولینای جنوبی برای شرکت در فستیوال فیلم کوتاه دانشگاهی آمریکا ساخته شد. این مستند داستانی برگرفته از خاطره ای از اصغر فرهادی و روایتی واقعی از زندگی علی فیاضی است.

فستیوال فیلم دانشگاهی آمریکا (Campus Movie Fest) که جشنواره ای مهم در حوزه فیلم کوتاه دانشجویی است، محل اکران نخستین فیلم های دانشجویی برای شکوفایی نسل جوان فیلمسازان جدید است.

رضوان خورسندی درباره این فیلم گفت: از همان روزی که وارد آمریکا شدم به شدت تحت تاثیر مشکلات مربوط به ویزای ایرانیان در آمریکا قرار گرفتم. این مشکلات همزمان بود با اکران و برنده شدن فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی در آکادمی اسکار و نیامدن وی در مراسم که حرکت بسیار اثرگذاری بود.

وی ادامه داد: همان روزها که اخبار و مصاحبه های فرهادی را از خبرگزاری های ایرانی پیگیری می کردم با این بخش از مصاحبه او مواجه شدم که اظهار کرده بود «در آمریکا با فردی به دیدن فیلمی ایرانی رفتیم، در صحنه ای یک دختر بچه سر چهار راه فال می فروخت. ممکن است عده ای بگویند این تصاویر سیاه نمایی است یا شاید دوست نداشته باشیم مردم دیگر کشورها این صحنه را ببینند اما بعد از فیلم آن آقا از من پرسید آن دختر چه می فروخت وقتی گفتم فال و آن فال ها شعر است با تعجب پرسید مردم شما برای شعر پول می دهند؟»

خورسندی اظهار کرد: خاطره اصغر فرهادی جرقه ای در ذهن من ایجاد کرد که برای شفافیت ذهن مخاطب آمریکایی این بخش از فرهنگمان را به تصویر بکشم.

این فیلمساز جوان ایرانی بیان کرد: هدف من از ساخت این فیلم نشان دادن مشکلات ویزای ایرانیان و رساندن این پیام بود که ایرانیان نه تنها تروریست نبوده، بلکه از فرهنگی چند هزارساله می آیند که مردمش در خیابان برای خریدن شعر پول می دهند.

خورسندی در پایان بیان کرد: امیدوارم به عنوان یک دانشجوی ایرانی قدمی هر چند کوچک برای به تصویر درآوردن نمایی واقعی از فرهنگ غنی ایرانی برداشته باشم.

داستان این فیلم درباره مشکلات ویزای ایرانیان است که زندگی یک زوج ساکن در آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: رضوان خورسندی، مدیر تولید و برنامه ریز: علی فیاضی، بازیگران: علی فیاضی، هانتر دچمپلین، مریم اربابی، منا روستا موگه و لیلین، تصویربرداران: آماندا واکر، مازیار فولادی ماهانی و امین خورسندی، مشاوران هنری: پویان مقدم و حسنی خورسندی، ترجمه فیلمنامه: کیتلین سالویا.