شرایط کاروان ایران برای المپیک آرژانتین/ تائید ۸ سهمیه توسط IOC

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری بازی های المپیک جوانان از سال ۲۰۱۰ در دستور کمیته بین المللی المپیک (IOC) قرار گرفت. اولین دوره این بازی ها با حضور نمایندگانی از ۸۶ کشور و به میزبانی سنگاپور برگزار شد. کاروان ایران با ۵۲ سهمیه کسب شده و اعطایی در ۱۳ رشته این دوره بازی ها شرکت کرد و با مجموع ۵ مدال (۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز) جایگاه بیست و ششم این را به دست آورد.

حضور کاروان ایران در دومین دوره بازی های المپیک جوانان هم بر اساس ۱۶ سهمیه و در ۹ رشته انجام شد. بازی های ۲۰۱۴ به میزبانی نانجینگ چین برگزار شد و کاروان اعزامی ایران با ۳ مدال طلا و ۳ مدال برنز صاحب رده بیست و چهارم شد.

سومین دوره بازی های المپیک جوانان هم مهرماه سال آینده به میزبانی آرژانتین و در بوینوس آیرس برگزار می شود. اعزام کاروان به این بازی ها از برنامه های مصوب کمیته ملی المپیک است. بر همین اساس از ماه ها پیش ورزشکاران رشته های مختلف در میادین کسب سهمیه این بازی ها حاضر شده اند که نتیجه آن تا به امروز کسب ۱۸ سهمیه در ۶ رشته بوده است. رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۱۸ جوانان همچنان ادامه دارد و بعد از آن با توجه به سهمیه های اعطایی از سوی IOC شرایط کاروان ایران به لحاظ تعداد سهمیه نهایی می شود.

اصغر رحیمی که سرپرستی کاروان ایران در بازی های المپیک جوانان را بر عهده دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعداد سهمیه های کسب شده توضیح داد و تاکید کرد که احتمالا تعداد سهمیه ها نسبت به دوره قبل بیشتر خواهد شد.

۸ سهمیه ای که کمیته بین المللی المپیک تائید کرده است

وی تصریح کرد: وزنه برداری، تیر و کمان و تیراندازی (۲ سهمیه) همراه با سوارکاری و روئینگ (یک سهمیه) رشته هایی هستند که تا به امروز موفق به کسب المپیک جوانان آرژانتین شده اند و سهمیه های آنها توسط کمیته بین المللی المپیک هم تائید شده است.

۱۰ سهمیه فوتسال هنوز تائید نشده است

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک جوانان با بیان اینکه فوتسال هم برای این دوره بازی ها کسب سهمیه کرده است، خاطرنشان کرد: AFC با توجه به نتایج رقابت های برگزار شده در سال گذشته میلادی، کسب سهمیه المپیکی فوتسال مردان ایران را اعلام کرده اما IOC هنوز این موضوع را تائید نکرده است. ملاک ما هم تائید رسمی کمیته بین المللی المپیک است. در این زمینه از این نهاد استعلام گرفته ایم و منتظر پاسخ هستیم. به احتمال ۹۰ درصد سهمیه المپیکی فوتسال هم تائید می شود. مشکلی در این زمینه نیست. در هر صورت بعد از تائید ۱۰ سهمیه فوتسال را هم قطعی و نهایی می کنیم.

رشته هایی که شانس کسب سهمیه المپیک جوانان را دارند

رحیمی با بیان اینکه میادین کسب سهمیه برای المپیک جوانان همچنان ادامه دارد، در مورد «پیش بینی های انجام شده در مورد سهمیه ها و اینکه در چه رشته هایی شانس کسب سهمیه وجود دارد؟»، یادآور شد: در خیلی از رشته ها شانس کسب سهمیه داریم. در تکواندو شانس کسب سه سهمیه داریم و در شمشیربازی هم احتمال کسب سهمیه وجود دارد. البته معیارهای کسب سهمیه المپیک در رده سنی جوانان با رده سنی بزرگسالان متفاوت است اما به طور کلی در همان رشته هایی که برای المپیک بزرگسالان شانس کسب سهمیه و حتی مدال دارند، برای المپیک جوانان شانس کسب سهمیه وجود دارد. به طور مثال اگر رشته ای مانند کشتی، شانس مسلم برای کسب سهمیه بازی های المپیک بزرگسالان است، در المپیک جوانان هم مسلما چنین شانسی دارد. البته در برخی رشته ها هم اینگونه نیست مانند سوارکاری که الان برای بازی های آرژانتین کسب سهمیه کرده است.

برنامه IOC برای چگونگی توزیع سهمیه های المپیک جوانان

رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک تصریح کرد: یکسری سهمیه ها برای بازی های المپیک جوانان به صورت اعطایی از طرف کمیته بین المللی المپیک توزیع می شود. اگر ایران در دوره نخست بازی ها صاحب تعداد سهمیه زیاد شد به خاطر همین برنامه بود. در کل هدف IOC حضور هرچه بیشتر کشورها در المپیک جوانان است و بر همین اساس برخی از سهمیه های این بازی ها را میان کشورها توزیع می کند تا کشورهایی هم که در رقابت های انتخابی صاحب سهمیه نشده اند، بتوانند از این طریق به بازی ها ورود پیدا کنند.

وی در این بخش ادامه داد: بر همین اساس است که کمیته بین المللی المپیک اجازه نمی دهد یک کشور همزمان در بخش مردان و بانوان یک رشته صاحب سهمیه شود چون نمی خواهد سهمیه های المپیکی در یک کشور متمرکز شود.

کاروان آرژانتین بزرگتر از کاروان نانجینگ خواهد شد

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک جوانان با یادآوری اینکه هر ۱۶ سهمیه ایران برای دومین دوره این بازی ها در بخش انفرادی به دست آمد، گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده برای سومین دوره بازی های المپیک جوانان تعداد سهمیه های انفرادی کاروان ایران افزایش خواهد داشت و در کل با کاروانی بزرگتر از نانجینگ به بوینوس آیرس می رویم.

بررسی برنامه المپیکی فدراسیون ها در نشست های آسیایی

رحیمی در بخش دیگر از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چگونگی بررسی برنامه فدراسیون ها برای حضور در بازی های المپیک جوانان گفت: همزمان با نشست هایی که با فدراسیون ها و ویژه بازی های آسیایی برگزار می شود، برنامه حضور در این بازی ها هم بررسی می شود. یعنی مسئولان فدراسیون هایی که در نشست های بازی های آسیایی حاضر می شوند، اگر حضور در بازی های المپیک جوانان را هم در برنامه دارند باید در همان نشست در مورد برنامه های خود در این بخش هم گزارش لازم را ارائه کنند تا به موقع بررسی شود.

معیارهای انتخاب پرچمدار برای کاروان المپیک آرژانتین

رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی همچنین در مورد انتخاب پرچمدار برای کاروان اعزامی به المپیک جوانان گفت: به طور حتم معیارهایی که همیشه برای انتخاب پرچمدار در هر کاروانی ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد، در کاروان المپیک جوانان هم لحاظ خواهد شد. شاخص بودن ورزشکار، بارز بودن ویژگی های اخلاقی وی یا باتجربه بودن او از معیارهای موردنظر برای انتخاب پرچمدار است. به هر حال بعضا برخی ورزشکاران شرایطی پیدا می کنند که می توانند در دوره متوالی بازی های المپیک جوانان شرکت کنند و از این حیث باتجربه به حساب می آیند. در هر صورت برای انتخاب پرچمدار منتظر نهایی شدن سهمیه ها و مشخص شدن ورزشکاران می مانیم.تا یک ماه قبل از بازی ها برای تصمیم گیری در این زمینه فرصت داریم.

اقدامات موردنظر برای تهیه البسه و رزرو بلیت

اصغر رحیمی در مورد اقداماتی کمیته ملی المپیک برای تهیه البسه و رزرو بلیت اعضای کاروان المپیک جوانان نیز گفت: طبق توافقات صورت گرفته اسپانسری که کاروان ایران را برای المپیک ریو حمایت می کرد، برای المپیک جوانان کنار کاروان ایران خواهد بود. در مورد رزرو بلیت هم از حالا نمی توانیم اقدامی داشته باشیم. باید کمی جلوتر برویم و زمانی که به شرایط کلی از تعداد نفرات رسیدیم، در این زمینه اقدام می کنیم.