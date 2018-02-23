به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان با بیان اینکه دشمن قصد دارد با کنترل برد، قدرت و توان موشکی ایران آن را به یک اسباب‌بازی بی اثر تبدیل کند، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به جایی تعرض نکرده و نخواهد کرد.

سروری با تاکید براینکه دشمن همواره ایران را مورد تهدید قرار داده و بر همین اساس باید تقویت قدرت دفاعی را مورد توجه قرار داد، گفت: قدرت موشکی ایران برای دفاع مقتدرانه در زمان تهاجم است.

وی بابیان اینکه هر چقدر دشمنان ایران اسلامی منزوی و منفور شده‌اند، ایران به محوری اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل شده که باید قدر این نعمت را دانست، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری ما هنوز به نقطه مطلوب در بحث عدالت دست نیافته‌ایم.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بابیان اینکه بی کفایتی برخی مسئولان باعث نارضایتی مردم شده است، گفت: باید این افراد ناکارآمد جای خود را به مسئولان شایسته بدهند.

پرویز سروری بابیان اینکه دشمن به دنبال آن است که با سوء استفاده از نارضایتی‌های به حق صنفی، نقاط کوچکی را در شهرهای کشور دچار بحران کند و از این طریق حفره ناامنی به وجود آورد، گفت: تحریک دراویش را باید در راستای طراحی دشمن دید که بنا داشتند اذهان عمومی را به این سمت ببرند که هر روز در ایران اغتشاش وجود دارد در حالی که نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی ایران امنیت بی‌نظیر آن در قلب آتش است.

وی افزود: نیروی انتظامی در اتفاقات اخیر دراویش با مذاکره، صبر و بردباری سعی کرد آنها را کنترل کند اما آنها به سمت برهم زدن شرایط رفتند.

پرویز سروری با بیان اینکه رسانه‌های دشمن از بصیرت مردم و پایان یافتن اغتشاشات خیابانی بهمن ماه نا امید شده و به دنبال آنند تا هر اعتراض کوچک را بزرگ جلوه دهند، گفت: امروز پس از ۱۰۰ سال مبارزه مردم با استکبار و هزینه‌هایی که به سبب بی‌کفایتی شاهان مستبد داده‌ایم در اوج قله فرصت‌ها و تهدیدها قرار داریم.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی یادآور شد: امروز کسانی که در بحث هسته‌ای کمترین تعهدات برجام را انجام نداده‌اند به دنبال مذاکره جدید هستند و این موضوع جای تاسف دارد.