تداوم انقلاب مسئله اصلی کشور/ ریشه فتنه خشکانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلی مدرسه قلعه ضمن اشاره به شهادت پنج نفر از عوامل نیروی انتظامی و بسیج در مواجه با عده‌ای اندک هنجار شکن، بیان کرد: اگر جلو فرقه‌های کوچک و اغتشاشات گرفته نشود آسیب‌های فراوانی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؛ درایران فرقه، گروه، قومیت و سلیقه‌های متفاوتی وجود دارد که در کنار هم زندگی می‌کنند اما در قبال ایجاد فساد گروه اندک نباید مماشات و مدارا کرد.

وی افزود: جریان بزرگ ۲۲ بهمن‌ماه بود و باید پرسید این گروه‌های اندک در پیدایش انقلاب و جنگ تحمیلی در چه جایگاهی قرار داشتند، در طول این چهار دهه این افراد یک جایگاه داشتند و کسی کاری با آن‌ها نداشت و چرا برخی مسئولان از آن به عنوان جریان بزرگ یاد می‌کنند.

ضرورت قطع ریشه فتنه‌گران

خطیب جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه ریشه فتنه‌گران باید با قاطعیت خشکانده شود، ابراز داشت: چرا مسئولان با اغتشاش‌گران مدارا می‌کنند، کسانی که از حقوق بشر صحبت می‌کنند باید بدانند که این گروه اندک با ایجاد آشوب و اغتشاش از برخی صحنه‌ها عکس گرفته و برای کانال‌های ضد انقلاب خوراک تهیه می‌کنند و این مصداق بارز فتنه به شمار می‌رود چراکه این افراد جز همکاری با دشمن و خیانت به کشور کاری انجام ندادند.

امینی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مردم آذربایجان بابیان اینکه مسئله اصلی تداوم انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: در این چهار دهه بارها دشمن کوشید تا نظام را ناکارآمد جلوه دهد و مردم را از انقلاب رویگردان کند، غافل از آنکه این انقلاب ریشه‌دار در عمق باورهای مردم قرار دارد و دشمن با این توطئه‌ها نمی‌تواند ارزش‌های انقلاب اسلامی را کمرنگ کند.

وی افزود: مردم علیرغم مشکلات اقتصادی و معیشتی در همه عرصه‌ها پای انقلاب بودند و این بار نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور خود نشان دادند که همچنان پای انقلاب و ارزش‌های نظام ایستاده‌اند اما این دلیل نمی‌شود که مسئولان گمان کنند مردم از مدیران رضایت کامل دارند و باید تکریم مردم در اولویت باشد.

دشمن به دنبال کاشت بذر نا امیدی

رئیس شورای فرهنگ عمومی شاهرود بابیان اینکه انقلاب اسلامی عزت را برای ملت ایران به همراه آورد، ابراز داشت: در این چهار دهه با پیشرفت‌های خوبی نیز مواجه بودیم اما خطر برجام و بازگشت مواردی که برای آن جان دادیم، اشرافی‌گری مسئولان و وابستگی به خارج باید آسیب‌شناسی شود.

امینی در ادامه تصریح کرد: برجام و دل بستن به خارج هیچ سودی برای ایران به همراه نداشت چراکه طرفین مذاکره تنها منافع خود را دنبال می‌کردند، بنابراین باید با تکیه‌بر درون، اقتصاد مقاومتی را جدی‌تر بگیریم و وابستگی خود را از بیگانگان به طور کامل قطع کنیم.

وی به حادثه سقوط هواپیما تهران-یاسوج و جان باختن شماری از هم‌وطنان نیز اشاره و اضافه کرد: در کنار همه تلخی‌هایی که این حادثه داشت شیرینی‌هایی نیز از جمله همبستگی، انسجام و جدیت پیگیری توسط مردم بسیار جای قدردانی دارد.

گفتنی است پیش از خطبه های نماز جمعه، نماز باران به اقامت حجت الاسلام سید ولی الله حسینی در شاهرود اقامه شد.