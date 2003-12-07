  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۷

مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با "مهر" :

صادرات بخش فرآورده هاي معدني امسال با كاهش مواجه شد

صادرات بخش فرآورده هاي معدني امسال با كاهش مواجه شد

ارزش صادراتي بخش فرآورده هاي معدني با وجود دستيابي به 71 ميليون دلار صادرات در هفت ماه امسال ، 7/3 درصد كاهش يافت.

مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در بخش فرآورده هاي معدني، پودر معدني،  بنتونيت،  نمك معدني و دريايي، كربنات كلسيم و سنگ ساختماني كار نشده با رشد و گوگرد كاني، كائولن و ذغال سنگ با كاهش همراه بوده است.
احمد قاسمي افزود: صادرات اين گروه با كاهش 7/3 درصدي به 71 ميليون دلار رسيد  كه 5/3 درصد از صادرات صنعتي و معدني را به خود اختصاص داد.
وي تصريح كرد: در بخش صنايع معدني صادرات سنگ و كنسانتره روي، موليبدن و سرب، شيشه و آيينه، كاشي و سراميك، كلينكر، عايقهاي حرارتي، سنگ ساختماني كارشده و گچ با رشد همراه بود  و صادرات سنگ و كنسانتره كروميت، فروكروم، فروسليس، سيمان، ورق و لوله آزبست سيماني، ظروف چيني، چيني بهداشتي ساختماني و ساير مصالح ساختماني كاهش يافت.
به گفته وي، صادرات اين گروه 9/111 ميليون دلار بود  كه در هفت ماه امسال 6/13 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشت و توانست 6/5 درصد صادرات صنعتي و معدني را به خود اختصاص دهد.
قاسمي افزود: صادرات آهن و فولاد در هفت ماه امسال 7/145 ميليون دلار بود  كه 3/39 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته كاهش داشت و2/7 درصد در  صادرات صنعتي و معدني سهم داشت.
وي گفت: فلزات غير آهني نيز درهفت ماه امسال 5/144 ميليون دلاربود  كه 110 درصد رشد را نشان مي دهد كه سهم اين بخش 2/7 درصد بوده است.
وي تصريح كرد: در گروه صنايع فلزي صادرات همه اقلام با رشد همراه بود و در مجموع به 8/26 ميليون دلار رسيد و 133 درصد رشد را نشان مي دهد.

کد خبر 42348

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها