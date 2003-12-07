صادرات بخش فرآورده هاي معدني امسال با كاهش مواجه شد

مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در بخش فرآورده هاي معدني، پودر معدني، بنتونيت، نمك معدني و دريايي، كربنات كلسيم و سنگ ساختماني كار نشده با رشد و گوگرد كاني، كائولن و ذغال سنگ با كاهش همراه بوده است.

احمد قاسمي افزود: صادرات اين گروه با كاهش 7/3 درصدي به 71 ميليون دلار رسيد كه 5/3 درصد از صادرات صنعتي و معدني را به خود اختصاص داد.

وي تصريح كرد: در بخش صنايع معدني صادرات سنگ و كنسانتره روي، موليبدن و سرب، شيشه و آيينه، كاشي و سراميك، كلينكر، عايقهاي حرارتي، سنگ ساختماني كارشده و گچ با رشد همراه بود و صادرات سنگ و كنسانتره كروميت، فروكروم، فروسليس، سيمان، ورق و لوله آزبست سيماني، ظروف چيني، چيني بهداشتي ساختماني و ساير مصالح ساختماني كاهش يافت.

به گفته وي، صادرات اين گروه 9/111 ميليون دلار بود كه در هفت ماه امسال 6/13 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشت و توانست 6/5 درصد صادرات صنعتي و معدني را به خود اختصاص دهد.

قاسمي افزود: صادرات آهن و فولاد در هفت ماه امسال 7/145 ميليون دلار بود كه 3/39 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته كاهش داشت و2/7 درصد در صادرات صنعتي و معدني سهم داشت.

وي گفت: فلزات غير آهني نيز درهفت ماه امسال 5/144 ميليون دلاربود كه 110 درصد رشد را نشان مي دهد كه سهم اين بخش 2/7 درصد بوده است.

وي تصريح كرد: در گروه صنايع فلزي صادرات همه اقلام با رشد همراه بود و در مجموع به 8/26 ميليون دلار رسيد و 133 درصد رشد را نشان مي دهد.