۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۰۴

مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان:

فرودگاه یاسوج از فرودگاه های سخت کشور است

یاسوج - مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان گفت: فرودگاه یاسوج از فرودگاه های سخت کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علایی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز شهر یاسوج افزود: بسیاری از هواپیماها نمی توانند در اینجا نشست و برخاست کنند و تنها هواپیمای ای تی آر می تواند در این شرایط در فرودگاه فعالیت کند.

علایی اظهار داشت: کاپیتان فولاد بیش از سی سال خلبان بود و با ۱۸هزار ساعت پرواز  بسیار مجرب و معلم ای تی آر در کشور بود و ما همیشه به مهارت خلبان فولاد اعتماد داریم.

وی تصریح کرد: دولت فرودگاه یاسوج را توسعه داده و تجهیزات جدید نیز در فرودگاه نصب کرده  است.

علایی افزود: این حادثه ناگوار و تلخ بود و ما عزادار این مصیبت بزرگ هستیم.

وی افزود: این مصیبت را به مردم استان و همه مردم ایران و شرکت هواپیمایی آسمان تسلیت می گویم.

    • رضا IR ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
      انشاله برای همیشه بسته بشه

