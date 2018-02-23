فرودگاه یاسوج از فرودگاه های سخت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علایی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز شهر یاسوج افزود: بسیاری از هواپیماها نمی توانند در اینجا نشست و برخاست کنند و تنها هواپیمای ای تی آر می تواند در این شرایط در فرودگاه فعالیت کند.

علایی اظهار داشت: کاپیتان فولاد بیش از سی سال خلبان بود و با ۱۸هزار ساعت پرواز بسیار مجرب و معلم ای تی آر در کشور بود و ما همیشه به مهارت خلبان فولاد اعتماد داریم.

وی تصریح کرد: دولت فرودگاه یاسوج را توسعه داده و تجهیزات جدید نیز در فرودگاه نصب کرده است.

علایی افزود: این حادثه ناگوار و تلخ بود و ما عزادار این مصیبت بزرگ هستیم.

وی افزود: این مصیبت را به مردم استان و همه مردم ایران و شرکت هواپیمایی آسمان تسلیت می گویم.