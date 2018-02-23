سازمان ایسسکو دو مدرسه در مناطق زلزله زده کرمانشاه تاسیس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی در رباط پایتخت مغرب با بسیمه الحقاوی وزیر خانواده و امور اجتماعی و کودکان کشور مغرب ملاقات کرد.

بطحایی در این ملاقات ضمن اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و سیاست دولت در استفاده از ظرفیت زنان در امور مدیریتی، تجارب مغرب را در این زمینه قابل تبادل با کشورمان دانست. وی ضمن دعوت از طرف مغربی، خواهان افزایش روابط بخش های مربوطه دو کشور در این زمینه شد.

وی همچنین در دیداری جداگانه با دکتر عبدالعزیز عثمان التویجری مدیر کل سازمان آیسسکو گفتگو کرد.

در این گفتگو علاوه بر بحث و بررسی مسائل دو جانبه، سازمان ایسسکو قول تاسیس دو مدرسه دخترانه و پسرانه را در مناطق زلزله زده کرمانشاه داد.

از دیگر ملاقاتهای وزیر آموزش و پرورش در این سفر می توات به دیدار سید محمد بطحایی با مصطفی الرمید وزیر حقوق بشر کشور مغرب اشاره کرد که در آن موضوعات دو جانبه و مرتبط با دو کشور مورد مشورت و تبادل نظر قرار گرفت

در خاتمه این سفر، وزیر آموزش و پرورش و هیات همراه از مسجد ملک حسن دوم در شهر کازابلانکا بازدید کردند.این مسجد یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام است که در ساحل شهر کازابلانکا ساخته شده و بمنزله دروازه ورودی به جهان اسلام از سمت اروپا می باشد.

مهمترین مراسم های مذهبی و نماز جمعه شهر کازابلانکا در مسجد برگزار می شود.