ترافیک در آزاد راه کرج- قزوین و تهران- کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور تا ساعت ۱۳:۳۰ امروز را اعلام کرد. طبق این گزارش در استان های کردستان (محور سقز_سنندج) و مازندران(محدوده های پلور و امام زاده هاشم) بارش برف و بارش پراکنده باران در استان های اردبیل و گیلان (اکثر محورها)، آذربایجان شرقی (محورهای میانه-زنجان و سراب-اردبیل)، آذربایجان غربی (محورهای ارومیه-مهاباد و سردشت-پیرانشهر)، مازندران (ارتفاعات کندوان) گزارش شده است.

همچنین در استان های آذربایجان شرقی (محور عجب شیر-آذرشهر)، مازندران (محور کرج_چالوس محدوده هزارچم) نیز مه گرفتگی همراه با کاهش دید اعلام شده است.

طبق این گزارش باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج (از پل فردیس تا پل کلاک) نیز محورهای که دارای ترافیک هستند.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.