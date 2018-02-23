۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

ستادکل ارتش ترکیه ادعا کرد:

۱۸۷۳ کُرد یگان‌های مدافع خلق در عملیات «شاخه زیتون» کشته شده‌اند

ستادکل ارتش ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی، مدعی شد که ۱۸۷۳ کُرد یگان‌های مدافع خلق در عملیات «شاخه زیتون» کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ستادکل ارتش ترکیه در حالیکه بیش از یک ماه از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه می گذرد، ادعا کرد که از زمان آغاز عملیات این کشور موسوم به شاخه زیتون در عفرین، هزار و ۱۸۷۳ نفر از یگان‌ های مدافع خلق کُردی را کشته است.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه گذشته عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

